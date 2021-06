Les députés soutiennent l’extension des restrictions de Covid jusqu’au 19 juillet après que le Premier ministre fait face à la pression de son propre parti suite au retard du 21 juin

Les députés ont soutenu le report de la Journée de la liberté le 21 juin et la nouvelle date de prolongation du 19 juillet.

Cela survient après que Boris Johnson a subi des pressions de la part de membres de son propre parti à cause du retard.

Le Premier ministre a repoussé le déblocage du pays au 19 juillet

Le Premier ministre a été épargné par une défaite car les travaillistes ont soutenu les plans d’un report de quatre semaines à la fin des mesures de verrouillage, visant à gagner plus de temps pour le programme de vaccination.

Les députés ont voté mercredi 461 contre 60, une majorité de 401, pour approuver des règlements retardant l’assouplissement des mesures.

Pour l’instant, les limites du nombre d’événements sportifs, de théâtres et de cinémas resteront en place, les boîtes de nuit resteront fermées et les gens seront invités à continuer à travailler à domicile dans la mesure du possible.

Cela survient après que les conservateurs furieux se soient tournés vers M. Johnson, Matt Hancock et les conseillers scientifiques du gouvernement concernant l’extension des restrictions de Covid en Angleterre.

Ils ont mis en doute l’engagement du Premier ministre selon lequel le 19 juillet serait une date « terminus » pour le verrouillage après avoir été contraint de reporter l’assouplissement des restrictions le 21 juin.

Lors des questions du Premier ministre, M. Johnson a été défié par les députés conservateurs Philip Davies et William Wragg tandis que M. Hancock a également fait face à un déluge de critiques concernant le retard.

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas voir les restrictions de Covid durer éternellement, mais « un peu plus de temps » était nécessaire pour vacciner des millions de personnes supplémentaires afin de lutter contre la propagation de la variante Delta.