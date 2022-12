Les députés soutiennent l’extension des repas scolaires gratuits à tous les enfants du primaire

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des dizaines de députés ont soutenu une campagne visant à étendre les repas scolaires gratuits à tous les enfants du primaire, après que Rishi Sunak a été averti que de nombreux élèves étaient confrontés à un “hiver sombre et affamé”.

Le gouvernement conservateur a refusé les appels des militants à étendre l’éligibilité aux repas scolaires gratuits malgré l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Exhortant les ministres à réfléchir à nouveau, la députée travailliste Zarah Sultana a présenté un projet de loi qui élargirait l’éligibilité des familles qui répondent à certains critères de prestations et de revenus à tous les élèves du primaire en Angleterre.

“Sans action urgente, les enfants font face à un hiver sombre et affamé”, a déclaré la députée de Coventry South – arguant que son projet de loi garantirait que “chaque enfant en Angleterre, quelle que soit son origine, reçoive un repas décent chaque jour”.

Elle a ajouté: «Chaque enfant devrait pouvoir prendre un repas chaud et sain chaque jour, mais cela est refusé aux enfants à travers le pays, les forçant à apprendre à jeun – et les choses empirent à mesure que le coût de la vie la crise pousse encore plus de familles dans la pauvreté.

Le projet de loi sur les repas scolaires gratuits pour tous du député a été coparrainé par un groupe de députés de haut rang – dont la porte-parole des libéraux démocrates en matière d’éducation Munira Wilson, la députée du Parti vert Caroline Lucas et Stephen Timms du Labour, président du comité restreint du travail et des pensions.

Des dizaines de députés ont soutenu la motion présentée par Mme Sultana mardi, qui sera désormais présentée en tant que projet de loi d’initiative parlementaire lors du retour du Parlement en janvier.

Le maire de Londres Sadiq Khan et la National Education Association (NEA), ainsi que la coalition No Child Left Behind ont également soutenu l’appel, exhortant M. Sunak à investir davantage dans les repas scolaires gratuits.

« Le gouvernement est resté trop longtemps en proie à l’inaction, cimentant une procédure d’enregistrement des parents qui est non seulement compliquée mais stigmatisée. L’accès pour tous les élèves du primaire serait un excellent niveleur », a déclaré le chef de la NEA, Kevin Courtney.

L’indépendant s’est associé à la Food Foundation pour la campagne Feed the Future, appelant à une extension des repas scolaires gratuits à tous les enfants des ménages bénéficiant d’un crédit universel. Quelque 1,9 million d’enfants sont actuellement éligibles. Mais 800 000 autres enfants ne peuvent pas bénéficier de repas gratuits car le revenu de leur famille – hors allocations – est supérieur à 7 400 £ par an après impôt.

Les principaux supermarchés – dont Morrisons, Tesco, Waitrose, Sainsbury’s, Asda et Iceland – ont rejoint la campagne, écrivant à la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan le mois dernier pour demander que tous les enfants des familles qui reçoivent un crédit universel soient éligibles.

L’appel à l’action intervient alors que les craintes grandissent que même les enfants éligibles pourraient manquer le soutien disponible pendant les vacances de Noël.

L’analyse du programme gouvernemental de fonds pour les activités de vacances (HAFP) – qui fournit un financement aux autorités locales pour des bons pendant les vacances scolaires – montre qu’il n’a atteint que 29% des 1,9 million d’enfants éligibles aux repas scolaires gratuits.

Si le programme a encore la même portée cette année, il laisserait 1,35 million d’enfants éligibles sans soutien pour les repas pendant les vacances, a averti la députée travailliste Kim Johnson.

Écrivant à M. Sunak à propos de la question, le député a déclaré: “Donnez aux conseils les fonds nécessaires pour lutter contre la faim pendant les vacances cet hiver et assurez-vous qu’aucun enfant n’a faim, et engagez-vous à déployer des repas scolaires gratuits universels dès que possible.”