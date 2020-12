Les membres du Parlement européen ont adopté une résolution le 17 décembre soulignant la vitalité de la construction de sociétés résilientes au changement climatique conformément à la prochaine stratégie d’adaptation de l’UE.

La résolution sur l’adaptation au changement climatique apportera une contribution à une nouvelle stratégie d’adaptation, attendue de la Commission en 2021 dans le cadre du Green Deal européen, et a été approuvée par 550 voix contre 80 et 59 abstentions, a déclaré le Parlement européen dans un communiqué de presse. .

Afin de minimiser les effets néfastes du changement climatique, la résolution a appelé à une concentration renouvelée sur l’adaptation, a déclaré le Parlement, ajoutant que la nouvelle stratégie doit inclure des objectifs contraignants et quantifiables au niveau de l’UE et des États membres pour garantir que les pays de l’UE pour atteindre les objectifs d’adaptation de l’Accord de Paris. Il doit également montrer le leadership mondial de l’UE dans le renforcement de la résilience climatique mondiale et promouvoir la science, les services, les technologies et les pratiques de l’UE pour l’adaptation.

Étant donné que les effets néfastes du changement climatique toucheront de manière disproportionnée certaines régions ainsi que les groupes pauvres et défavorisés, la résolution a souligné que l’UE doit être prête pour les «réfugiés» climatiques et que les droits de l’homme des populations menacées par les effets du changement climatique doit être protégé.

Dans la résolution, les députés ont exhorté les États membres à élaborer des plans de prévention et de réponse rapide pour les catastrophes climatiques telles que les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses, et à inclure des mécanismes d’action et de solidarité transfrontalières.

Les députés ont également appelé à un financement accru aux niveaux mondial, européen, national et régional, ainsi qu’à des investissements publics et privés dans l’adaptation. Le nouvel objectif de 30% de dépenses liées au climat pour les fonds de l’UE devrait contribuer à la fois à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, disent-ils, rappelant que le coût de l’inaction serait bien plus élevé.

La résolution a également souligné que seules les infrastructures à l’épreuve du climat devraient recevoir un financement de l’UE. La Commission doit également veiller à ce que les coûts résultant d’une non-prise de mesures d’adaptation ne soient pas répercutés sur les citoyens et appliquer le principe du «pollueur-payeur», ce qui oblige le pollueur à prendre la responsabilité de l’adaptation, ont déclaré les députés.

Le changement climatique étant actuellement le troisième facteur de perte de biodiversité dans le monde, la résolution appelle à une plus grande cohérence entre les efforts d’adaptation et de conservation de la biodiversité. Il souligne également la nécessité de garantir et de promouvoir des mers et des océans sains et résilients, car ils jouent un rôle vital dans l’adaptation au changement climatique.

Accord pour investir dans des projets climatiques

Entre-temps, un accord provisoire sur le programme de l’UE pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) visant à stimuler l’action de l’UE en 2021-2027 a été conclu avec les États membres.

Le 17 décembre, l’équipe de négociation du Parlement a convenu avec les États membres d’un accord provisoire sur LIFE +, le seul programme au niveau de l’UE exclusivement dédié à l’environnement et au climat. L’accord permettra à la Commission de commencer à préparer la mise en œuvre du programme.

« Lorsque nous examinons ce qui a été réalisé par LIFE jusqu’à présent, il est clair qu’un budget plus important peut nous aider à en faire encore plus à l’avenir », a déclaré le rapporteur. Nils Torvalds, un député européen de Finlande. «Même si j’aurais préféré un budget encore plus important pour LIFE, je suis très heureux que nous ayons atteint un nouveau niveau d’engagement envers la nature et le climat, afin que le programme puisse continuer à tester des idées et présenter de futures solutions vertes. LIFE peut désormais mobiliser des financements supplémentaires pour des actions sur la nature, le climat et l’énergie », a-t-il ajouté.

Le budget total alloué à LIFE dans le compromis sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 est de 5,4 milliards d’euros (prix courants), dont 3,5 milliards d’euros iront aux activités environnementales. Selon le Parlement européen, 1,9 milliard d’euros ira à l’action climatique; 61% du budget total doivent être liés au climat. Le programme contribuera à intégrer les actions climatiques et à atteindre l’objectif global d’au moins 30% des dépenses du budget de l’UE à l’appui des objectifs climatiques.

Le programme vise à contribuer à la transition vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, à faible émission de carbone et résiliente au climat, y compris par la transition vers une énergie propre, à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement et à arrêter et inverser la biodiversité. perte.

Lors de l’octroi de fonds, la Commission devrait donner la priorité aux projets qui présentent un intérêt européen transfrontalier manifeste et le potentiel le plus élevé d’être reproduit et repris avec succès par le secteur public ou privé ou de mobiliser les investissements les plus importants. LIFE encouragera également l’utilisation des marchés publics écologiques, ont déclaré les députés.

LIFE soutiendra de nombreux projets de biodiversité et contribuera à consacrer 7,5% du budget annuel de l’UE aux objectifs de biodiversité à partir de 2024 et 10% en 2026 et 2027.