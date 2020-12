Les législateurs du Parlement européen se sont dits inquiets de pouvoir être invités à approuver un accord commercial post-Brexit avec peu de contrôle.

Il ne reste que deux semaines avant la fin de la période de transition du Brexit, date à laquelle, sans accord, les barrières commerciales entreront en vigueur entre l’UE et le Royaume-Uni pour la première fois en plus de 40 ans.

Les deux parties négocient toujours au rythme après avoir franchi une autre échéance le 13 décembre. Le chef de la Commission, Ursula von der Leyen, a alors déclaré qu ‘ »il est responsable, à ce stade, de faire un effort supplémentaire ».

Mais même si un accord est conclu avant le 31 décembre, les parlements de l’UE et du Royaume-Uni auront peu de temps pour l’examiner et le ratifier à temps pour éviter les tarifs commerciaux.

Philip Lamberts, un député européen vert de Belgique a déclaré à Euronews que « s’il y a un accord, cela signifie que l’atmosphère entre les deux parties aux négociations est positive, et je suis donc sûr qu’elles peuvent trouver un moyen de prolonger le statu quo jusqu’à ce que nous ratifiions . «

« Une partie de la démocratie est une procédure régulière et les Britanniques le savent mieux que quiconque. Par conséquent, eh bien, nous allons respecter la procédure régulière. Franchement, en moyenne, ce Parlement a eu plus de 130 jours pour examiner tout traité en passé … même si on fait ça sur trois semaines, je pense que c’est un effort extraordinaire.

« C’est une question de respect de l’institution démocratique », a-t-il ajouté.

