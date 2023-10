Les députés s’inquiètent de la réputation du Parlement — et un nouveau président n’arrangera pas les choses

Avant de déclarer ouvertement qu’Anthony Rota n’était plus apte à occuper le poste de président de la Chambre des communes, les collègues libéraux de Rota l’ont publiquement encouragé à « réfléchir ». Cette réflexion l’a finalement conduit à la conclusion inévitable qu’il devait se retirer – et à une raison fondamentale pour le faire.

« Le travail de la Chambre est au-dessus de chacun d’entre nous », a déclaré Rota.

À tout le moins, Rota a au moins laissé au Parlement ce principe à considérer. Il est tout simplement regrettable que ce soit pour un embarras international qu’il en parle.

Mais lorsque les députés se sont réunis mardi matin pour élire un nouveau président – ​​probablement l’élection d’un président la plus surveillée depuis le premier en 1986 — il y avait un accord général sur le fait que le moment était délicat.

« Les Canadiens traversent actuellement beaucoup de choses et recherchent la stabilité et un leadership fort au cœur de la démocratie de notre pays », a déclaré le député conservateur Chris D’Entremont.

La cochef du Parti vert, Elizabeth May, a parlé de « la tragédie qui s’est déroulée dans cet endroit » il y a une semaine et demie. La députée néo-démocrate Carol Hughes a déclaré à ses collègues qu’ils se trouvaient « à un moment unique dans l’histoire de cette Chambre ». Le député libéral Greg Fergus, qui deviendra bientôt le 38e président, a déclaré aux députés que « ce qui nous a amenés ici aujourd’hui nécessite une réponse ».

« Les mots comptent. Les symboles comptent. Cela, je le sais », a-t-il déclaré. « En tant que Président, je restaurerai et ramènerai rapidement l’honneur de cette Chambre. »

Mais le souvenir des dernières heures de Rota au fauteuil n’était pas la seule chose qui pesait sur les débats de mardi.

Les défis du Parlement ne s’arrêtent pas à la démission de Rota

La démission de Rota semble avoir été presque unique sur un point : c’était la première fois depuis 1878 qu’un Président s’était senti obligé de se retirer en raison d’une controverse personnelle. Mais l’élection mardi d’un nouveau président n’est que la dernière occasion pour les députés de remettre en question leur façon de parler et de se comporter à la Chambre des communes.

« Le niveau de respect envers le Parlement et la fonction de président a été incroyablement mis à rude épreuve au cours de cette session parlementaire », a déclaré le député libéral Sean Casey. « Surtout pendant la période des questions, et ce n’est pas nécessaire. »

Casey, qui a concouru pour le poste de Président contre Fergus, ne semble pas enclin aux subtilités et il a été franc dans son récit de la période des questions et dans son offre aux députés.

« La poursuite vigoureuse et incessante d’une question n’est pas renforcée par le non-respect répété des règles de cette enceinte ou par le fait de défier le Président. Cela dénigre cette institution et nous tous, ses occupants temporaires. Je crois qu’il est temps de réinitialiser , » il a dit.

Si les députés étaient disposés à participer à un « effort collectif visant à restaurer la confiance du public dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres et dans les règles du Parlement », a déclaré Casey, alors il serait « honoré de diriger cette cause ». Mais si les députés étaient « à l’aise avec l’état actuel du décorum et du niveau de respect pour la fonction de président », a-t-il déclaré, il ne voulait pas de leur vote.

REGARDER : Le député Sean Casey fait son discours pour être choisi comme prochain président