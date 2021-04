Les politiciens PATRIOTIQUES doivent passer des tests de Covid et devront peut-être s’auto-isoler pour protéger la reine lors de l’ouverture officielle du Parlement le mois prochain.

Le Sun peut révéler que les patrons parlementaires ont travaillé sur un plan de bataille pour remanier la tradition vieille de 500 ans en raison de la pandémie.

Les initiés ont déclaré que, comme les funérailles du prince Philip, l’événement sera «réduit» pour se conformer aux restrictions.

La plupart des députés et des pairs devraient être exclus de la cérémonie le 17 mai afin que des règles strictes de distanciation sociale puissent être respectées.

Ceux qui reçoivent une invitation très convoitée – y compris Boris Johnson et le président des Communes Sir Lindsay Hoyle – auront besoin d’un test de débit latéral négatif pour y assister.

Alors que ceux qui entrent en contact le plus étroit avec la reine pourraient devoir s’auto-isoler pendant 36 heures avant.

Il s’agit notamment des whips du gouvernement Stuart Andrew et Marcus Jones – qui jouent un rôle officiel dans la procédure.

‘MASSIVEMENT RÉPARÉ’

Mais les plans d’auto-isolement auraient déclenché une dispute furieuse, certaines personnes impliquées se plaignant que la stipulation était excessive.

Un initié a déclaré au Sun: «Ce sera une cérémonie extrêmement épurée.

« Mais l’idée d’auto-isolement a déclenché un certain rebond. »

Le service fastueux est le jour le plus important du calendrier parlementaire, et généralement plein de faste et de cérémonie.

La reine se rend au Parlement en calèche, puis lit le discours de la reine, qui présente les lois proposées pour les 12 prochains mois.

Habituellement, des centaines de députés et de pairs se rassemblent à la Chambre des lords pour regarder la reine livrer l’adresse depuis un trône incrusté d’or.

Mais cette année, on s’attend à ce que la plupart des politiciens se voient dire qu’ils ne peuvent pas être présents afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

Des discussions approfondies auront lieu cette semaine pour éclaircir les détails.