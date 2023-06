Les députés se lèvent tôt pour l’été, mettant fin à la séance du printemps à la Chambre

La Chambre des communes s’est levée pour l’été dans la nuit de mercredi, après que tous les partis ont convenu de mettre fin à une session printanière politiquement intense quelques jours plus tôt.

Cela a suivi les députés qui ont examiné certains projets de loi libéraux clés et les conservateurs qui ont reculé devant le spectre d’un marathon de vote du jour au lendemain.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré mercredi après-midi que, toutes les parties semblant prêtes à ajourner, elles « approchaient de la conclusion » de la séance de printemps. Les discussions entre les partis politiques sur la colline du Parlement se sont poursuivies à l’heure du dîner et, à 20 h HE, une entente a été conclue.

Se levant à la Chambre pour demander le consentement unanime, Holland a demandé que lorsque la Chambre s’ajournerait à la fin de la séance de mercredi, prévue avant minuit, les Communes resteraient fermées jusqu’au lundi 18 septembre. Il n’a reçu aucune objection.

Après avoir passé quelques heures de plus à travailler sur les points à l’ordre du jour en suspens, les députés ont conclu à 12 h 30 HE jeudi matin.

La Chambre devait se lever pour une pause de deux mois à compter de vendredi, mais il est très courant que toutes les parties puissent se réunir pour convenir de rompre un jour ou deux plus tôt.

Ce désir de tous les partis de conclure la séance a été mis en évidence à la suite d’une période de questions sans doute moins bruyante que d’habitude à cette période de l’année, lorsque Holland a obtenu le consentement unanime pour une motion prescrivant comment certains points clés de l’ordre du jour en suspens seraient conclus.

Au cœur de cette motion se trouvait le caucus du chef conservateur Pierre Poilievre qui a récemment déclaré qu’il était prêt à travailler «tout l’été», acceptant de retirer plus de 200 votes contre des postes de dépenses spécifiques dans le budget principal et le budget supplémentaire des dépenses.

Cela a permis aux députés d’éviter un vote athon qui pourrait durer des heures et de passer par quelques votes clés et traditions procédurales approuvant les affectations de fonds de routine pour les ministères et organismes fédéraux après quelques heures de débat sur le budget équilibré final des conservateurs axé sur le budget motion de l’opposition.

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ, QU’EST-CE QUI NE S’EST PAS PASSÉ ?

La motion du gouvernement a également ouvert la voie à la proposition d’un projet de loi prioritaire en suspens aux dernières étapes de la Chambre tard mercredi soir.

Cela comprenait l’adoption du projet de loi S-8 sur l’interdiction de territoire en matière d’immigration et du projet de loi C-42 sur le blanchiment d’argent, ainsi que l’accélération de quelques projets de loi nouvellement déposés au stade de l’étude en comité, préparant potentiellement des audiences estivales.

En mai, lorsque Holland a annoncé que les députés tiendraient des séances de minuit presque tous les soirs pour le reste de la session afin de faire avancer le programme du gouvernement, il a identifié neuf projets de loi qui devaient être adoptés avant que le Parlement ne puisse ajourner.

Au sujet de l’ajournement anticipé, Holland a déclaré que les libéraux avaient réussi à faire adopter 15 projets de loi au cours des 15 dernières semaines. Ce qu’il a qualifié de gouvernement « extrêmement productif » a été aidé dans certains cas par l’utilisation de l’attribution de temps pour limiter le débat avec l’appui du NPD.

Alors que certains projets de loi clés ont été entièrement approuvés par les deux chambres au cours des dernières semaines, notamment le projet de loi C-22 sur les prestations d’invalidité et le projet de loi C-13 sur les protections linguistiques, d’autres projets de loi restent devant le Sénat.

Cela comprend le projet de loi C-47, la loi d’exécution du budget, et le projet de loi C-18 concernant la rémunération des nouvelles en ligne. Les sénateurs sont sur la bonne voie pour adopter ces projets de loi du gouvernement d’ici la fin de leur séance prévue la semaine prochaine.

Cependant, il est peu probable que d’autres parviennent au Sénat avant qu’il ne prenne également une pause de plusieurs mois, y compris la législation controversée sur le contrôle des armes à feu, le projet de loi C-21, laissant potentiellement les réformes très modifiées du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dans les limbes législatifs si les libéraux devaient passer à proroger d’ici l’automne.

« Nous avons certainement des conversations avec le Sénat. De toute évidence, le Sénat fonctionne de manière indépendante… mais les conversations ont été fructueuses pour garantir que peut-être pas tout mais la grande majorité des lois que nous avons adoptées à la Chambre, nous pouvons nous attendre à voir royal assentiment », a déclaré Holland.

« Il y a eu un certain nombre de choses au cours des deux dernières semaines, et certainement un certain nombre de choses aujourd’hui que nous allons déplacer vers l’autre chambre, et maintenant ils vont s’en occuper. »

Suspendus dans les airs alors que les députés disaient leurs adieux d’été et remerciaient leur personnel pour le soutien pendant la « saison idiote » de Hill, ce que les partis d’opposition espèrent être l’annonce d’un processus public sondant l’ingérence étrangère et des rumeurs persistantes sur un remaniement ministériel d’été.

Souhaitant aux membres « de merveilleuses vacances d’été », le président de la Chambre, Anthony Rota, a envoyé les députés leur dire de s’amuser, « pour qu’en septembre, nous revenions en pleine forme ».