09/12/2020. Bruxelles, Royaume-Uni. Boris Johnson rencontre Ursula von Der Leyen. Bruxelles. Le Premier ministre Boris Johnson avec Ursula von Der Leyen et Michel Barnier après leur dîner à la Commission européenne à Bruxelles pour poursuivre les discussions sur le Brexit. – Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Les députés ont été prêts à voter pour un éventuel accord commercial sur le Brexit au début de la semaine prochaine alors que l’espoir d’une percée à Bruxelles grandit.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont confirmé que Boris Johnson se préparait à repousser les vacances de Noël s’il devait conclure un accord avec l’UE d’ici le week-end.

Le Telegraph a été informé que les plans étudiés par Jacob Rees-Mogg, le leader des Communes, impliquent que les députés et leurs pairs soient invités à siéger lundi, mardi et mercredi s’il y a un accord, le 24 décembre étant toujours en discussion.

Les ministres ont exclu de siéger le jour de Noël pour la première fois depuis 1656, mais n’ont pas exclu de demander aux députés de revenir le lendemain de Noël, s’il est jugé nécessaire de le faire.

Les whips du gouvernement ont également indiqué à un certain nombre de députés conservateurs qu’ils pourraient être requis la semaine prochaine, ce qui a conduit à des spéculations fébriles selon lesquelles un accord était imminent.

«Cela semble indiquer que le gouvernement pense qu’il est probable qu’il y aura un accord de libre-échange», a déclaré l’un d’eux hier soir.

Cependant, des sources britanniques et européennes ont fermement démenti les suggestions d’une annonce imminente, tandis qu’une source gouvernementale a déclaré à propos des plans: « C’est entièrement provisoire. S’il y a un accord, les députés devraient voter sur celui-ci, mais ce n’est en aucun cas. suggèrent qu’il y a eu un mouvement dans les négociations. «

Cela s’est produit lorsque Liz Truss, la secrétaire au Commerce international, a signé un accord commercial de roulement de 5 milliards de livres sterling avec le Mexique, tandis que Downing Street a confirmé que M. Johnson assisterait au sommet du G7 en Inde en janvier.

Le voyage est présenté comme une tentative d’approfondir les relations entre le Royaume-Uni et l’Inde alors que le Royaume-Uni tente de resserrer les liens commerciaux avec l’Indo-Pacifique après le Brexit.

Le Telegraph comprend que Lord Frost, le négociateur en chef du Royaume-Uni, est resté enfermé dans des discussions avec son homologue européen Michel Barnier sur la demande de règles du jeu équitables de Bruxelles, qui chercherait à lier le Royaume-Uni à un ensemble commun de règles et de normes.

L’histoire continue

La question de l’égalité des chances a également été longuement discutée par Boris Johnson et les ministres lors d’une réunion du Cabinet mardi matin.

L’UE avait initialement fait pression pour le droit d’imposer des «tarifs de foudre» automatiques si la Grande-Bretagne divergeait d’une manière qui créait une concurrence déloyale pour ses entreprises, mais on dit maintenant qu’elle s’éloigne des propositions.

On pense plutôt que les discussions sur la façon dont un arbitre indépendant pourrait fonctionner et statuer sur les différends progressent.

Cependant, les deux parties doivent encore combler des lacunes importantes sur la question de savoir si l’UE devrait être autorisée à agir si elle estime qu’il existe un «risque» de sous-cotation de ses activités ou si un «seuil» de preuve serait d’abord requis.

«Il s’agit de réciprocité et d’un système équitable», a déclaré une source.

Hier soir, une source de haut niveau du Cabinet a déclaré: «Si nous parlons maintenant d’un seuil de preuve, c’est un signe très prometteur.»

Par ailleurs, il est apparu que Bruxelles avait rejeté les demandes britanniques pour un accès «par répartition» aux programmes de l’UE, y compris un fonds de recherche de 100 milliards d’euros et le programme d’échange d’étudiants Erasmus, et a insisté pour que le Royaume-Uni s’engage à payer pour l’adhésion sur sept ans.

Selon un scénario examiné par de hauts fonctionnaires parlementaires, une loi pour mettre en œuvre le traité serait rédigée pendant le week-end si un accord est conclu d’ici vendredi.

Lundi, il serait soumis aux Communes, mardi, il passerait par les Lords et mercredi, il recevrait la sanction royale.

Cependant, si une percée prend plus de temps à se concrétiser, les responsables se préparent à la possibilité de repousser le calendrier de 24 heures, avec ratification la veille de Noël.

On ne sait toujours pas si l’étendue complète des plans sera confirmée lorsque M. Rees-Mogg présentera les travaux parlementaires jeudi, les initiés précisant que cela dépendrait entièrement des progrès des négociations.

Cela vient après que M. Rees-Mogg (voir ci-dessous) a déclaré dans son podcast ConservativeHome qu’il s’attendait à ce que le Parlement approuve toute législation requise dans six jours, avec une délibération de 48 heures à la Chambre des communes et aux lords.

Jacob Rees-Mogg – Agence Anadolu / Getty Images

Même cela pourrait être «pressé» si nécessaire, a-t-il dit, ajoutant: «Vous pouvez vraiment, vraiment tronquer le processus parlementaire s’il y a une volonté de le faire.»

Ses commentaires ont suscité une alarme généralisée parmi les conservateurs de haut niveau, Sir Iain Duncan Smith, l’ancien chef conservateur, disant au Telegraph qu’il craignait qu’un accord commercial ne soit désormais «percuté à toute vitesse».

«Ce serait une grave erreur», a-t-il poursuivi: «C’est un projet de loi tellement important qu’il doit être correctement examiné. Toute tentative de se précipiter sera résistée. «

Faisant écho à ses inquiétudes, Martin Howe QC, un avocat de premier plan en droit européen, écrit dans The Telegraph: «Les négociations dans l’UE ont toujours abouti à l’adoption de lois à huis clos, qui sont ensuite rejetées comme un fait accompli sur notre Parlement et notre peuple sans aucune droit d’opposition.

«Ce serait une ironie amère si le Brexit se révélait impliquer plus de la même chose.

«Cette longue rupture pourrait priver le temps d’un examen approfondi, mais les députés et le public sont trop meurtris par le« jeu, le set et le match »de John Major à Maastricht et la non-renégociation de Cameron, pour accepter tout ce qui a été négocié avec l’UE en toute confiance.

«Ces textes juridiques réels se sont révélés très différents de ce que les gouvernements prétendaient avoir réalisé.»