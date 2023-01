Les députés s’apprêtent à débattre des conséquences du Brexit pour la toute première fois

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Parlement est sur le point de débattre des conséquences du Brexit pour la toute première fois après qu’une pétition demandant aux députés de discuter du sujet a recueilli 100 000 signatures.

Les militants d’Ant-Brexit réclamant une enquête sur l’impact de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE sur l’économie et d’autres domaines ont salué cette évolution alors que la frustration suscitée par le Brexit grandit.

Les pétitions qui atteignent 100 000 signatures sont presque toujours débattues selon les règles parlementaires – elles ont généralement lieu à Westminster Hall plutôt que dans la chambre principale de la Chambre des communes.

L’année dernière a vu une augmentation des regrets du Brexit – ou « Bregret » – alors qu’un sondage d’opinion a vu un nombre croissant de Britanniques dire que cela s’était mal passé et un soutien record pour rejoindre l’UE.

En octobre, un sondage Redfield et Wilton Strategies a trouvé un soutien record pour l’inversion du Brexit à 57%, contre seulement 43% qui souhaitent rester en dehors de l’UE.

Et en décembre, environ 65% de tous les électeurs ont déclaré à Opinium que le Brexit allait mal, tandis que seulement 21% pensaient qu’il se passait bien – le plus haut niveau de négativité depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial de Boris Johnson.

Peter Packham, président de la campagne pour une enquête publique sur les conséquences du Brexit, a déclaré que les résultats des sondages démontraient un “sentiment généralisé” qu’un regard indépendant sur l’impact de la sortie de l’UE était nécessaire.

“Le public a le droit fondamental de connaître la réalité de ce que le Brexit a fait à notre pays”, a déclaré M. Packham. “Il est totalement faux que le gouvernement veuille nier au peuple britannique son droit de savoir.”

Des études récentes ont montré que le Brexit a coûté au Royaume-Uni des milliards en pertes commerciales, en investissements et en croissance, et a coûté aux ménages des milliards supplémentaires en factures de supermarché plus élevées. Les experts ont également souligné les pénuries de main-d’œuvre après la sortie de la Grande-Bretagne du bloc.

Le gouvernement conservateur a précédemment déclaré que les conséquences du Brexit n’étaient pas “un sujet approprié pour une enquête publique”.

Mais M. Packham a déclaré que le Brexit était l’événement le plus important du pays au 21e siècle. « C’est assez extraordinaire qu’il n’y ait jamais eu de débat parlementaire, consacré à ses impacts et à ses conséquences. Nous espérons qu’un grand nombre de députés assisteront au débat probable.

Les travaillistes et les libéraux-démocrates, piqués par les échecs électoraux passés du Brexit, ont discuté à contrecœur du Brexit, malgré les preuves croissantes de dommages à l’économie.

Mais plus tôt cette semaine, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a déclaré qu’un examen de l’accord commercial avec l’UE en 2025 était une opportunité de réduire les “frictions” commerciales actuelles alors qu’il s’était engagé à “réparer” le mauvais accord conservateur.

Le parti Sir Keir Starmer – ayant exclu de rejoindre le marché unique et l’union douanière – envisagerait des accords commerciaux sectoriels avec Bruxelles s’il accédait au pouvoir lors des prochaines élections générales.