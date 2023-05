Les députés réclamant des amendes de conduite sur les dépenses sont « manifestement faux », affirme Bryant

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les députés réclamant des amendes de conduite sur dépenses est « manifestement faux », a déclaré le président du chien de garde du Parlement.

Le député travailliste Chris Bryant a déclaré que les membres du public ne peuvent pas réclamer d’amendes pour leurs dépenses quotidiennes, ajoutant que les députés ne devraient pas « être différents ».

Le haut responsable du parti a également déclaré que le code ministériel était « mûr pour une réforme » et que le système n’était « pas adapté à son objectif ».

L’intervention de M. Bryant est intervenue après L’indépendant a révélé qu’un ministre conservateur qui a servi sous Suella Braverman au ministère de l’Intérieur fait partie des députés de haut niveau pour avoir réclamé à tort des centaines de livres d’amendes de conduite sur dépenses

Amanda Solloway, qui est maintenant ministre du département de l’énergie, a réclamé un avis d’amende forfaitaire de 80 £ qui lui avait été délivré alors qu’elle conduisait à Londres en juillet 2020, l’inscrivant sous « Frais de déplacement des députés ».

Le député conservateur et président du comité restreint Simon Hoare, et l’ancien vice-président conservateur Bim Afolami, ont également amené les contribuables à payer la facture de leurs sanctions.

M. Bryant a déclaré dimanche à Sky’s Sophy Ridge: «À mon avis, c’est manifestement faux. Je me fiche de savoir si cela enfreint les règles, c’est manifestement mal que quelqu’un puisse le faire.

« Si vous êtes un simple citoyen qui a été surpris en train de se garer au mauvais endroit au mauvais moment et d’avoir reçu une contravention de stationnement ou une amende pour excès de vitesse, vous ne pouvez pas réclamer cela sur vos dépenses quotidiennes, n’est-ce pas ? Donc, je ne vois pas pourquoi les députés devraient être différents.

À propos du code ministériel, M. Bryant a déclaré: «Le code ministériel dit en termes qu’aucun ministre ne doit jamais refuser de fournir des informations à moins qu’il ne soit légalement nécessaire de le faire et je pense donc qu’il y a un danger ici que si l’enquête Covid ne s’il n’obtient pas tout ce dont il a besoin en temps opportun, le peuple britannique aura alors l’impression que les ministres essaient d’entraver une enquête en bonne et due forme et ce sera à la fois une violation du code ministériel et moralement offensant.

Les sanctions réclamées ont été émises par Transport for London, qui inflige des amendes aux conducteurs qui enfreignent le code de la route, comme le stationnement sur des lignes rouges doubles, la conduite sur des voies buhas et l’utilisation à tort de baies pour personnes handicapées.

Le registre IPSA des dépenses des députés montre que M. Hoare, député de North Dorset, a réclamé quatre fois des amendes de 80 £ infligées en novembre 2019.

M. Afolami, député de Hitchin et Harpenden, a réclamé deux amendes de 80 £ en décembre 2021.

M. Doogan, député SNP d’Angus, a réclamé une amende de 160 £ en janvier 2022.

Les dépenses ont été approuvées et payées par l’autorité des dépenses parlementaires IPSA (Independent Parliamentary Standards Authority) – mais après avoir été approchée par The Independent, elle a admis qu’elle avait eu tort de le faire.

L’IPSA a déclaré qu’elle écrirait aux députés pour demander le remboursement de l’argent et qu’elle leur « réitérerait » également les règles de dépenses.

Mme Solloway et M. Afolami ont affirmé que les dépenses avaient été soumises par erreur et ont tous deux confirmé qu’ils avaient remboursé les frais après que The Independent les ait approchés cette semaine. Les autres députés n’ont pas répondu.

Thangam Debbonaire, chef de la Chambre des communes de l’ombre du Labour, a condamné les affirmations des députés en déclarant: « Alors que les députés de Rishi Sunak enfreignent les règles et essaient de faire payer le contribuable, les travailleurs ont du mal à faire face à la crise du coût de la vie des conservateurs.

« Les députés conservateurs qui bafouent les règles nuisent à la confiance du public dans le système. Rishi Sunak doit réprimer les briseurs de règles de son parti et continuer à livrer pour le peuple britannique.

Sir Alastair Graham, ancien président du Comité des normes dans la vie publique, a déclaré L’indépendant que les députés ne devraient pas être perçus par le public comme ayant des privilèges spéciaux.

« C’est scandaleux. Si le ministre de l’Intérieur peut lui payer une amende pour excès de vitesse, alors tout le monde devrait payer ses amendes fixes », a-t-il déclaré. « Les députés sont des citoyens ordinaires comme nous tous, et s’ils ont enfreint la réglementation en matière de conduite, ils doivent payer l’amende forfaitaire comme nous tous.

« Cela donne une très mauvaise impression s’ils sont payés sur des fonds publics, car il semble qu’ils bénéficient de privilèges spéciaux, ce qui est tout à fait inapproprié. »