Les députés publient un rapport accablant sur les finances «non durables» du club Gallagher Premiership, après Worcester, les administrations Wasps | Actualités du rugby à XV

Les députés ont publié un rapport accablant sur les finances « insoutenables » des clubs de Premiership

Les députés ont averti que la situation financière des clubs de Gallagher Premiership était “clairement insoutenable” dans un rapport accablant sur les problèmes auxquels est confronté le football professionnel en Angleterre.

La disparition des anciens clubs de haut niveau Wasps et Worcester plus tôt cette saison a été décrite comme une “tache sur la réputation” de la Rugby Football Union et de la Premiership Rugby.

Le comité Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) a déclaré que le directeur général de RFU, Bill Sweeney, et son homologue de Premiership Rugby, Simon Massie-Taylor, avaient une “conviction très complaisante” selon laquelle les plans d’augmentation des revenus et d’amélioration de la collaboration résoudraient les problèmes financiers existants au milieu des pertes annuelles. moyenne d’environ 4 millions de livres sterling par club.

Sweeney et Massie-Taylor ont comparu devant le comité restreint en novembre après que Wasps et Worcester soient entrés dans l’administration – un sort qui a fait perdre aux deux clubs leur statut de Premiership au milieu de nombreuses pertes d’emplois.

Le comité a conclu qu’une mauvaise surveillance des organes directeurs de l’union de rugby a contribué à l’effondrement de Wasps et de Worcester, et a critiqué “un manque de garanties en place aux plus hauts niveaux du jeu” pour aider à prévenir de tels problèmes.

“Chez Wasps, une relocalisation désastreuse et irréfléchie à Coventry, et la dette contractée pour financer cela, ont paralysé financièrement le club”, indique le rapport.

“A Worcester Warriors, des propriétaires peu scrupuleux ont mal géré les finances du club tout en tentant de dépouiller le club de ses actifs. L’une des facettes les plus frappantes des problèmes de Worcester Warriors était le manque de diligence raisonnable à l’égard de ses propriétaires, en particulier Colin Goldring.”

Les conclusions et recommandations du comité incluent que lorsque la RFU publiera son prochain rapport annuel, l’instance dirigeante écrira au comité avec “un commentaire détaillé de sa situation financière et des mesures qu’elle prendra pour empêcher l’effondrement de nouveaux clubs”.

Le comité a ajouté: “La disparition au cours de la saison de jeu de deux clubs de Premiership est une tache sur la réputation de la RFU et de la PRL. Cela n’est pas le signe d’une organisation professionnelle saine.

Les Worcester Warriors and Wasps sont entrés dans l’administration et ont subi une relégation en quelques semaines

“Nous saluons les réformes prévues pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir, mais des circonstances aussi alarmantes n’auraient pas dû être nécessaires pour que la RFU et la PRL réalisent la nécessité de ces réformes.

“La situation financière des clubs de Premiership est clairement insoutenable, et nous sommes surpris par la conviction très complaisante de Bill Sweeney et Simon Massie-Taylor qu’une nouvelle croissance des revenus des clubs résoudra ces problèmes.”

Concernant le bien-être des joueurs, les députés affirment que l’introduction d’un fonds de bienfaisance est un “besoin pressant” et que la RFU devrait adopter des mesures donnant aux joueurs une plus grande voix au chapitre sur toutes les questions relatives à leur bien-être.

Le député Damian Green, président par intérim du comité, a déclaré: “Le club de rugby au sommet du jeu est en plein désarroi.

“Le leadership inerte de la RFU et de la PRL a permis à la mauvaise gestion de faire s’effondrer deux des meilleures équipes de rugby anglais. Des milliers de supporters fidèles ont été privés de leurs clubs et des centaines d’emplois ont été perdus.

Le député Julian Knight a précédemment accusé le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, d’être endormi au travail, pour ne pas avoir maintenu en vie des clubs comme Worcester et Wasps

“Nous nous félicitons de la série de changements annoncés par la PRL et la RFU. De meilleures garanties et un test plus solide des propriétaires et des administrateurs sont désespérément nécessaires. Mais il est incroyablement décevant que deux clubs aient dû s’effondrer pour que les instances dirigeantes du rugby agissent.

“Plus inquiétant, la racine du problème demeure. Les clubs de rugby continuent de s’endetter et les plans actuels d’augmentation des revenus de la RFU et de la PRL n’ont pas fait assez dans le passé et il est peu probable qu’ils fassent une différence à l’avenir.

“Avec son prochain rapport annuel, la RFU doit démontrer au comité comment elle protégera le reste de la ligue de la ruine financière.”

En réponse au rapport du comité, la RFU et Premiership Rugby ont publié une déclaration conjointe.

“Les clubs de rugby professionnels sont des entreprises indépendantes et gérées individuellement”, ont-ils déclaré.

“Cependant, il est clair que la pandémie et l’environnement économique ont davantage exposé la fragilité du système professionnel. Ensemble, nous travaillons dur pour résoudre ces problèmes et créer une ligue durable.

“Bien que la croissance commerciale soit importante, l’accent est également mis sur le suivi et la gestion financiers, ainsi que sur l’amélioration de la gouvernance et de certains des autres éléments fondamentaux qui sont importants pour attirer les investissements futurs dans le football de club.

“Des plans sont déjà en place pour un comité de surveillance financière où nous procédons à un examen financier par un tiers de tous les clubs et viserons à annoncer un président indépendant en temps voulu.

“Le bien-être des joueurs est une priorité absolue pour toutes les parties prenantes du rugby, et les joueurs sont représentés au sein du Professional Game Board, du RFU Council et des comités de bien-être des joueurs.”