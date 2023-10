L’UE devrait remettre à Kiev les véhicules blindés saisis en route vers la Libye, ont suggéré plusieurs députés. Un groupe de députés souhaite que l’UE fournisse à l’Ukraine les véhicules militaires interceptés par le bloc en route vers la Libye. « Les États-Unis le font, alors pourquoi pas nous ? » a demandé Bart Groothuis, le principal partisan de l’idée. La proposition est avancée par l’eurodéputé néerlandais avec le soutien de la Française Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission de la défense du Parlement européen, et du Belge Guy Verhofstadt, ont rapporté les médias cette semaine. Les armes en question comprennent deux cargaisons saisies par la mission militaire de l’UE IRINI pour violation présumée de l’embargo sur les armes de l’ONU visant la Libye, a annoncé mercredi la chaîne de télévision néerlandaise RTL News. Une expédition comprenait 41 véhicules blindés BATT UMG produits aux Émirats arabes unis, qui a été interceptée à la mi-octobre 2022. Le produit américain est basé sur un châssis Ford F550 et est déjà utilisé par l’Ukraine. L’autre est un lot de plus de 100 véhicules tout-terrain Toyota, qui ont été convertis pour intégrer un canon monté et du blindage, qui a été saisi au cours de l’été de la même année. Les véhicules civils convertis étaient très populaires parmi les groupes militants combattant lors de la guerre civile de 2011 en Libye, au cours de laquelle l’OTAN a soutenu les forces antigouvernementales par une campagne aérienne. Ce pays d’Afrique du Nord reste divisé entre différents groupes et embourbé dans la violence depuis plus d’une décennie. En savoir plus

Groothuis a déclaré à RTL News que le détournement des véhicules actuellement détenus à Marseille, en France, vers l’Ukraine enverrait “un signal très clair à la Russie que l’Europe veut faire tout ce qu’elle peut.”

S’adressant à Politico, il a cité comme précédent la décision américaine de livrer quelque 1,1 million de cartouches, saisies en décembre. La cargaison aurait été envoyée par l’Iran au Yémen. Groothuis a exhorté l’UE à agir de la même manière et a déclaré qu’il avait présenté l’idée aux ambassadeurs de deux États membres, qui étaient “très enthousiaste et j’ai dit que c’était très créatif.”

Les États-Unis et leurs alliés se sont engagés à soutenir l’Ukraine contre la Russie pendant “aussi longtemps qu’il faudra” pour vaincre Moscou, mais cet engagement a été miné par un certain nombre de problèmes, notamment la quantité limitée d’armes physiques pouvant être injectées dans l’effort de guerre de Kiev. Les donateurs occidentaux auraient épuisé les stocks disponibles d’armes soviétiques anciennes et auraient fourni des armes et des munitions conformes aux normes de l’OTAN qu’ils avaient en réserve. Ils peinent à accroître leur production militaire pour répondre aux besoins de Kiev. LIRE LA SUITE : L’UE ne parvient pas à respecter ses promesses de munitions à l’Ukraine – Bloomberg L’UE, en particulier, est à la traîne par rapport à son engagement d’envoyer un million d’obus d’artillerie à Kiev d’ici le printemps prochain, a rapporté Bloomberg cette semaine. Seulement environ 30 % du montant promis a été livré jusqu’à présent, a indiqué le média.