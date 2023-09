Le Mouvement socialiste de Serbie a fait valoir que cette décision offrirait de meilleures perspectives de développement économique.

Un groupe de législateurs serbes a proposé de rejoindre le groupe des nations BRICS, arguant que les aspirations de Belgrade à l’adhésion à l’UE sont au point mort et que cette décision offrirait de meilleures perspectives économiques.

Le Mouvement des Socialistes, qui agit en tant que partenaire junior du Parti progressiste serbe au pouvoir, a soumis lundi une résolution sur la question au Parlement serbe.

Dans un communiqué, le groupe a insisté sur un dialogue public pour aborder « le fait incontestable que la soi-disant voie européenne de la Serbie a une alternative claire incarnée dans… les BRICS. »

Les députés ont insisté pour que le monde « est redevenu multipolaire » en ajoutant que « l’hégémonie politique de l’Occident collectif » touchait clairement à sa fin.

Le Mouvement des Socialistes, dirigé par Aleksandar Vulin, chef de la principale agence de renseignement serbe, a également dénoncé « l’imposition de l’intégration européenne comme solution toute faite et comme seul moyen » ainsi que « l’hypocrisie de l’administration bruxelloise. »

En savoir plus Un dirigeant régional demande aux pays candidats à l’UE de rejoindre les BRICS

Il a en outre affirmé que l’UE était engagée dans « chantage politique » en poussant la Serbie à céder une partie de son territoire, en référence aux exigences du bloc visant à ce que Belgrade reconnaisse la région séparatiste du Kosovo.

Le groupe de députés a déclaré que près des deux tiers des Serbes considèrent l’adhésion aux BRICS comme « une option d’intégration meilleure et plus acceptable » ce qui offre de meilleures perspectives de développement économique à long terme. En témoigne la récente expansion des BRICS, ajoute le communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, les BRICS – qui comprennent actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – ont approuvé les candidatures de six pays pour rejoindre le groupe. L’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis deviendront tous membres à part entière en janvier 2024.

Commentant en juin l’avenir de la Serbie, le président Aleksandar Vucic a suggéré qu’elle pourrait devoir choisir entre les BRICS et l’UE. Tout en réitérant que Belgrade « s’en tenir à la voie européenne » Vucic a reconnu que l’adhésion à l’UE n’était pas envisageable dans un avenir proche.

« [The choice between BRICS and the EU] ce sera l’affaire de la nouvelle population serbe dans dix ou vingt ans », a déclaré le président, affirmant que de nombreux pays souhaitent « sortir de la domination occidentale ».