Les députés pourraient être interdits d’aller à la télé-réalité dans le cadre d’un nouveau plan après le drame I’m A Celeb de Matt Hancock

Les députés RAGING ont élaboré un plan pour empêcher les politiciens comme Matt Hancock de participer à des émissions de télé-réalité à l’avenir.

Les Lib Dems ont déposé une motion à la Chambre des communes – surnommée le «projet de loi Bushtucker» – appelant le Parlement à interdire aux députés d’abandonner leurs électeurs pour rechercher la gloire et la fortune à la télévision.

Les députés ont élaboré un plan pour empêcher les politiciens comme Matt Hancock de participer à des émissions de télé-réalité 1 crédit

Si la motion est choisie par le président Sir Lindsay Hoyle, elle sera débattue par tous les députés à l’avenir.

Hancock a suscité l’indignation lorsqu’il a abandonné les Communes pour des testicules de chameau et a rejoint la programmation I’m A Celeb de cette année.

Il a été payé 400 000 £ pour le concert.

Le député disgracié de West Suffolk a choqué la nation en terminant la compétition à la troisième place dimanche.

Certains membres du public ont commencé à aimer Hancock après qu’il ait tout donné dans une série d’essais de bushtucker.

Mais des essaims de gens le détestent toujours pour la façon dont il a géré la pandémie de Covid, y compris lorsqu’il a enfreint les règles de verrouillage pour embrasser sa petite amie Gina Colangelo alors qu’il était toujours marié.

La députée libérale démocrate Christine Jardine, qui a déposé la motion, a déclaré : « Ce projet de loi Bushtucker est conçu pour empêcher les députés de suivre les traces honteuses de Matt Hancock dans la jungle.

« Hancock a honteusement abandonné ses électeurs pour le bien de son ego. Dans n’importe quel autre travail, il aurait été licencié pour s’être absenté.

Mme Jardine a ajouté: «Matt Hancock a passé des jours à ramper à travers des serpents au lieu de parcourir des dossiers. Il a gagné de la nourriture pour ses camarades de camp tandis que ses électeurs se demandaient comment ils allaient nourrir leur famille cet hiver.

“Les personnes confrontées à des factures qui montent en flèche méritent des députés qui écoutent leurs préoccupations et les défendent, et non utilisent leur position pour apparaître dans des émissions de télé-réalité.”

Hancock doit faire sa première apparition au parlement depuis I’m A Celeb demain.

Il sera à la Chambre des Communes pour la deuxième lecture de son projet de loi d’initiative parlementaire, appelant à ce que tous les écoliers soient dépistés pour la dyslexie.

Hancock a affirmé que la promotion du projet de loi et de la dyslexie plus généralement était l’une des principales raisons pour lesquelles il est entré dans la jungle.