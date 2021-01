Le parlement portugais a approuvé une loi autorisant « l’aide médicale à mourir » qui ferait du pays catholique le quatrième en Europe à légaliser l’euthanasie si la nouvelle loi entre en vigueur.

Le projet de loi, qui a été approuvé par 136 voix pour, 78 contre, avec quatre abstentions, sera présenté au président conservateur nouvellement réélu Marcelo Rebelo de Sousa.

Il est confronté au choix de donner son assentiment, de l’envoyer pour examen par la Cour constitutionnelle ou d’utiliser son veto.

Les législateurs ont approuvé le libellé final de la législation autorisant l’euthanasie et le suicide assisté par un médecin pour les personnes en phase terminale et gravement blessées.

Après leur adoption, et conformément à la procédure parlementaire, les projets de loi sont passés par des comités où les procédures administratives et d’autres détails du processus d’euthanasie ont été définis et fusionnés en un seul texte législatif.

La Constitution portugaise déclare que la vie humaine est «sacro-sainte», bien que l’avortement soit légal dans le pays depuis 2007.

Le président doit prendre sa décision dans les semaines à venir. Le Parlement peut annuler un veto présidentiel en votant une deuxième fois pour approbation.

L’euthanasie se produit lorsqu’un médecin administre directement des médicaments mortels à un patient, tandis que le suicide médicalement assisté se produit lorsque les patients administrent eux-mêmes le médicament mortel, sous surveillance médicale.