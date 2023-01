Les députés portent des gilets pare-balles pour rencontrer les électeurs par crainte de sécurité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Certains députés portent désormais des gilets pare-balles lorsqu’ils rencontrent leurs électeurs par crainte pour leur sécurité.

Les politiciens ont exprimé leurs frustrations persistantes face aux dispositions en matière de sécurité à la suite du meurtre du député conservateur Sir David Amess lors d’une opération chirurgicale dans sa circonscription de Southend West en 2021.

Un député Raconté Les temps ils ne se sont toujours pas « sentis soutenus » par la police, tandis que certains songeraient à engager leur propre sécurité privée pour leurs rendez-vous chirurgicaux.

Virginia Crosbie, députée conservatrice d’Anglesey, a déclaré au journal qu’elle avait décidé à contrecœur de porter un gilet pare-balles. “Je veux toujours pouvoir m’engager face à face avec mes électeurs sans obstacles évidents. Mais ne pas s’engager ou se sentir en danger n’étaient pas non plus des options.

Elle a ajouté: “C’est très triste que je doive [wear the vest], mais le climat actuel en fait une nécessité. J’informe toujours la police que je vais me faire opérer et qu’un agent de protection rapprochée est avec moi.

Mike Freer, député conservateur de Finchley et Golders Green, a également déclaré que lui et son personnel avaient porté des gilets pare-balles depuis que le meurtrier de M. Amess avait également été reconnu coupable d’avoir comploté une attaque contre M. Freer et Michael Gove.

Le député conservateur James Sunderland a déclaré qu’il craignait que le meurtre de M. Amess et du député travailliste Jo Cox – tué auparavant en 2016 – « ne soit le dernier ».

Il a dit: “Dieu nous en préserve, cela se reproduise, mais c’est une question de quand pas si, et ce que nous devons faire, c’est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous préparer à ces situations.”

M. Sunderland a appelé à une réforme de la sécurité des députés, suggérant qu’un comité de sécurité soit créé au parlement pour superviser les arrangements. “Nous devons le gouverner correctement : une fois que vous le gouvernerez correctement, tout le reste suivra.”

Un député, qui a déclaré qu’il envisageait de porter un gilet pare-balles lors des réunions de circonscription, a déclaré que la réponse de la police dans sa région n’avait été bonne que pendant environ six semaines après le meurtre de M. Amess en octobre 2021.

“Chaque fois que la police était impliquée, la réponse était très rapide ou nous aurions nos chirurgies et nous aurions des gardes de sécurité”, a-t-il déclaré. « Tout cela a disparu maintenant. Je suis sûr que si vous le demandiez, vous pourriez obtenir tout cela, mais avant ils étaient très proactifs, mais maintenant je ne me sens pas soutenu.

La frustration des députés face aux réponses de la police a éclaté après le meurtre d’Amess, avec des plaintes qui constituaient «une énorme disparité» entre le soutien offert par les forces dans différentes régions du pays.

Les autorités des Communes ont annoncé l’année dernière que les députés recevraient des conseils de sécurité “sur mesure” sur toutes les menaces auxquelles ils pourraient être confrontés à la suite d’un examen de sécurité.

Et en septembre 2022, le Parlement a lancé un appel d’offres pour le recrutement d’agents de protection rapprochée, visant à permettre aux députés de “réserver” les services de personnel de sécurité supplémentaire.

Mme Crosbie a déclaré que les menaces et les abus dont elle faisait l’objet s’étaient « encore aggravés » depuis son élection en 2019.

“Ce n’est pas seulement moi, c’est beaucoup d’autres députés particulièrement féminins”, a-t-elle déclaré à GB News mardi. “Avant même d’avoir pris le petit déjeuner, beaucoup d’entre nous ont reçu une ou deux menaces.”

Un porte-parole parlementaire a déclaré: «Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de liaison et d’enquête parlementaires du Met, et à travers eux, les forces de police locales, qui sont responsables de la sécurité des députés et de leur personnel loin du domaine parlementaire, pour s’assurer que les députés sont en sécurité. que possible et sont en mesure de remplir leurs fonctions.

Ils ont ajouté: “Nous ne pouvons pas commenter les dispositions ou les conseils de sécurité des députés car nous ne voudrions pas compromettre la sécurité des députés, du personnel parlementaire ou des membres du public, mais ceux-ci font l’objet d’un examen continu.”