Les députés ont obtenu un vote contraignant sur les énormes réductions de l’aide à l’étranger du Royaume-Uni dans le revirement du gouvernement

Les députés ont obtenu mardi un vote contraignant sur les énormes réductions de l’aide à l’étranger du Royaume-Uni, mais ont été avertis des « conséquences » de leur rejet.

Après des mois de refus du vote, le chef des Communes, Jacob Rees-Mogg, a déclaré que les députés seraient en mesure de donner « une réponse par oui ou par non » sur l’opportunité d’annuler les coupes à partir de janvier prochain.

Une défaite du gouvernement signifierait que les dépenses d’aide reviendraient à 0,7 pour cent du revenu national « au cours de la prochaine année civile », a-t-il déclaré. – ayant été réduit à 0,5 pour cent.

Cependant, les députés se sont efforcés de déterminer les détails de l’offre actuellement faite, après que M. Rees-Mogg n’ait pas réussi à les présenter aux Communes.

Il a été suggéré que le niveau des dépenses d’aide serait lié à la baisse des emprunts et à une évaluation du moment où les dépenses globales ont été maîtrisées.

Le Bureau indépendant de la responsabilité budgétaire devrait superviser cette évaluation, décidant éventuellement quand les dépenses d’aide peuvent augmenter.

La pression s’était accrue sur le gouvernement pour qu’il cède, les rebelles conservateurs étant convaincus qu’ils finiraient par trouver un moyen de déposer un amendement pour annuler les coupes, avec les chiffres pour l’emporter.

L’aide a été réduite d’environ 4 milliards de livres sterling par an – en violation d’un engagement du manifeste conservateur et, potentiellement, de la loi – sans date pour rétablir la réduction « temporaire », qui pourrait prendre des années.

Boris Johnson a été ridiculisé pour avoir prétendu à tort que les députés s’étaient vu offrir un vote il y a deux semaines – mais avaient « mystérieusement » choisi de ne pas l’accepter.

En réponse, l’ancien ministre du Cabinet David Davis a averti que le gouvernement risquait une contestation judiciaire imminente, les militants étant prêts à lancer une révision judiciaire.

L’ex-dirigeante écossaise Ruth Davidson s’est jointe à la bataille, avertissant M. Johnson que les conservateurs seront à nouveau considérés comme le « parti méchant », car les « images horribles » de la famine en Éthiopie repoussent les électeurs.

Et les ministres ont subi l’embarras d’organisations caritatives et de philanthropes, dont Bill Gates, s’engageant à verser 100 millions de livres sterling pour combler partiellement un écart dans les dépenses consacrées aux maladies évitables et à la planification familiale.