Les députés ont mis en garde contre les menaces de l’Arctique alors que des appels étaient lancés pour une plus grande présence militaire dans le nord

De nouvelles menaces dans la partie la plus septentrionale du globe et dans l’Arctique pourraient nécessiter une plus grande présence militaire, a déclaré un comité de députés.

La commission des affaires écossaises a déclaré que le Royaume-Uni devrait réévaluer sa présence de défense en Écosse et a demandé des éclaircissements sur la manière dont la présence militaire pourrait être renforcée en réponse aux menaces futures potentielles dans l’Arctique et à l’écart stratégique entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni (GIUK).

Les députés écossais ont également été informés qu’une stratégie de protection des infrastructures offshore était nécessaire à la suite du sabotage de l’année dernière.

Une explosion sous-marine a rompu le gazoduc Nord Stream 1 – qui, jusqu’à ce que la Russie coupe les approvisionnements fin août, était sa principale voie d’approvisionnement en gaz naturel vers l’Allemagne.

Les diplomates européens ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore établi qui étaient les auteurs et si un État était impliqué, mais les médias ont rapporté en mars qu’un groupe pro-ukrainien était impliqué dans le sabotage.

Le président Vladimir Poutine et des responsables russes ont accusé les États-Unis d’avoir organisé les explosions du pipeline, qu’ils ont décrites comme une attaque terroriste. L’Ukraine a rejeté les suggestions selon lesquelles elle aurait pu ordonner l’attaque.

Une querelle d’indépendance se prépare en Ecosse au sujet des îles Orcades (Getty Images)

Les menaces qui se développent dans l’Arctique pourraient également nécessiter une plus grande présence militaire, ont dit les députés. En plus d’une présence russe accrue, la Chine s’intéresse de plus en plus à la politique arctique et le changement climatique conduit à l’ouverture de nouvelles routes commerciales dans le Grand Nord, qui est vaguement défini comme la région arctique et les mers qui l’entourent, y compris une partie de l’Atlantique Nord.

Cela survient alors qu’une querelle d’indépendance se prépare en Écosse au sujet des îles Orcades. Le chef du Conseil, James Stockan, a récemment présenté une motion pour un vote sur la possibilité de quitter le Royaume-Uni. Cette décision pourrait voir l’île éloignée devenir une partie de la Norvège.

Après avoir mené une enquête sur la défense en Écosse, des preuves du Centre de sécurité humaine ont déclaré que la RAF disposait de trop peu d’avions de patrouille maritime Poseidon et d’avions d’alerte précoce Wedgetail pour assurer une présence persistante.

Andrew Dorman, professeur de sécurité internationale au King’s College de Londres, a déclaré aux députés que la RAF aurait besoin de plus de chasseurs Typhoon et F-35B s’il y avait une grave escalade dans la région.

Le rôle de la base navale de Faslane dans la surveillance de l’écart GIUK a été qualifié de « critique ».

Le comité est présidé par Pete Wishart du SNP, dont le parti veut le retrait de la dissuasion nucléaire Trident d’une Écosse indépendante.

Cependant, le rapport a reconnu qu’il y aurait de graves conséquences pour la région si les sous-marins nucléaires étaient retirés.

HMS Vigilant , qui transporte la dissuasion nucléaire britannique Trident (Getty Images)

Il a déclaré: « Bien que tous les membres du comité ne soutiennent pas ce point de vue (du maintien de Trident), nous reconnaissons les graves implications pour le Royaume-Uni et l’OTAN si la flotte nucléaire devait un jour être retirée de Faslane. »

Le rapport poursuit : « Le gouvernement britannique nous a dit que la réparation des câbles sous-marins était l’affaire des propriétaires commerciaux des câbles ; nous sommes préoccupés par le fait que le gouvernement britannique n’a pas eu plus à dire sur la façon dont une infrastructure aussi importante pourrait être réparée en cas de sabotage ou de panne.

« Le gouvernement britannique devrait élaborer et publier une stratégie de protection des infrastructures offshore. »

M. Wishart a déclaré que l’Écosse avait un rôle « fondamental » dans la défense de la région.

Il a déclaré: «Au cours de notre enquête, nous avons entendu un large consensus sur le fait que l’Arctique revêt une importance stratégique croissante et que le maintien d’une capacité militaire bien entretenue et dotée de ressources est essentiel pour répondre aux intérêts de défense du Royaume-Uni.

«En raison de sa géographie, l’Écosse abrite un certain nombre d’actifs militaires stratégiques du Royaume-Uni et dans notre rapport, nous appelons le gouvernement britannique à examiner comment la présence de la défense en Écosse pourrait être renforcée si nécessaire pour faire face aux menaces futures si nécessaire.

«Nous appelons également à un examen des capacités du Royaume-Uni par temps froid.

« Nous avons également examiné les opportunités et les menaces qui pourraient émerger en raison du changement climatique dans l’Arctique et le Grand Nord.

« Les routes commerciales émergentes et la responsabilité de protéger les infrastructures offshore et sous-marines sont susceptibles de devenir des priorités émergentes dans un environnement en évolution rapide. »