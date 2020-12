Mais il a ajouté: « Normalement, vous vous attendez à ce qu’un traité soit ratifié avant son entrée en vigueur, mais si les deux parties acceptent que la ratification se fasse d’une manière différente, ce qui est théoriquement possible. »

Le Royaume-Uni a accepté l’arbitrage, mais les deux parties doivent encore s’entendre sur le processus pour cela, ou sur quel organe arbitrerait – et on ne sait pas si la menace de tarifs unilatéraux a été complètement abandonnée.

Et il a ajouté, à propos de la nécessité pour le droit interne de rattraper le traité international: «Vous pourriez le corriger rétrospectivement.

«Vous pourriez, je suppose, en théorie, ignorer la loi pendant une semaine – mais c’est un territoire assez inconstitutionnel et si quelqu’un la portait devant les tribunaux, je pense que vous vous retrouveriez dans des difficultés considérables.

Le scénario est de plus en plus probable car il ne reste que 16 jours avant que le Royaume-Uni quitte le marché unique et l’union douanière – avec les vacances de Noël qui interviennent.