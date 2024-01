Les députés menacent de poursuites judiciaires si la Commission débloque davantage de fonds pour la Hongrie

Dans une résolution cinglante, les députés européens ont menacé d’engager des poursuites judiciaires contre la Commission européenne si l’exécutif débloquait davantage de fonds gelés en faveur de la Hongrie.

PUBLICITÉ

Le texte, approuvé jeudi après-midi par 345 voix pour, 104 contre et 29 abstentions, intervient un mois après que la Commission débloqué 10,2 milliards d’euros de fonds de cohésion pour la Hongrie, permettant au pays de demander le remboursement de cette somme.

Les fonds ont été dégelés après que Budapest a entrepris des réformes judiciaires en mai pour renforcer l’indépendance judiciaire et atténuer l’ingérence politique dans les tribunaux, répondant aux conditions – connues sous le nom de « super jalons » – que Bruxelles avait imposées.

La Commission retient toujours 11,5 milliards d’euros de la part des fonds de cohésion allouée à la Hongrie et la majeure partie de son plan de relance et de résilience de 10,4 milliards d’euros, une situation que le Premier ministre Viktor Orbán a dénoncé comme un « chantage financier ».

Pourtant, la décision de débloquer partiellement les fonds gelés a rendu le Parlement furieux, comme le montre clairement la résolution torride des législateurs, qui soulève la possibilité de poursuivre l’exécutif d’Ursula von der Leyen si des fonds supplémentaires sont débloqués.

Un tel procès serait porté devant la Cour de justice européenne (CJCE) à Luxembourg, qui peut juger les conflits interinstitutionnels.

Le Parlement “recourra à toutes les mesures juridiques et politiques à sa disposition si la Commission débloque des fonds sans que les critères soient remplis ou si elle ne parvient pas à assurer la pleine mise en œuvre de la législation pertinente, compte tenu de sa responsabilité d’agir en tant que gardien des traités”. et pour protéger les intérêts financiers de l’UE”, peut-on lire dans le texte.

“La Commission est politiquement responsable devant le Parlement”, ajoute-t-il.

En outre, les législateurs ont demandé à leur service juridique de réexaminer la validité de la décision de 10,2 milliards d’euros, arguant que la réforme judiciaire approuvée par Budapest ne « répond pas aux normes d’indépendance judiciaire » consacrées dans les traités de l’UE, car les mesures ne « garantissent pas des garanties suffisantes ». contre l’influence politique et peut être soit contourné, soit insuffisamment appliqué. »

La réforme, que la Commission a jugée suffisamment satisfaisante, a également été critiquée par la société civile. Dans une analyse conjointe, Amnesty International et le Comité Helsinki hongrois ont déclaré que les solutions « sont improvisées et violent les lois et règlements pertinents, ainsi que les principes de l’État de droit ».

Les 10,2 milliards d’euros ont été débloqués un jour avant que les dirigeants de l’UE ne se réunissent pour discuter d’un fonds spécial de 50 milliards d’euros destiné à soutenir l’économie ukrainienne jusqu’en 2027, auquel s’est opposé Viktor Orbán. La coïncidence des événements a alimenté les spéculations selon lesquelles la Commission ferait des concessions pour apaiser Orbán, même si le Premier ministre finissait par a opposé son veto au fonds.

Les dirigeants devraient se réunir à nouveau le 1er février pour tenter une seconde fois cette affaire. Avant l’événement décisif, les responsables hongrois sont devenus de plus en plus vocal sur leurs demandes de débloquer les 20 milliards d’euros restants. L’argent provient de différentes enveloppes et est conditionné à des réformes visant à résoudre les conflits d’intérêts, à améliorer les appels d’offres publics, à protéger les droits LGBTQ+, à renforcer la liberté académique et à garantir la protection en matière d’asile.

Dans la résolution, le Parlement a fustigé le veto d’Orbán, le qualifiant de « violation du principe de coopération sincère », et a déclaré que « l’UE ne peut en aucun cas céder au chantage et aux intérêts stratégiques de l’UE et de ses alliés en renonçant à ses valeurs.”

Les députés ont insisté sur le fait que les fonds de cohésion et de relance qui restent gelés “doivent être traités comme un paquet unique et intégral, et qu’aucun paiement ne doit être effectué même si des progrès sont réalisés dans un ou plusieurs domaines mais que des lacunes persistent dans un autre”.

Le texte de jeudi a été précédé d’un débat mercredi au cours duquel les législateurs ont sévèrement censuré Ursula von der Leyen, qu’ils considèrent comme la personnalité politique responsable du déblocage des 10,2 milliards d’euros. Le chef de la Commission a défendu la décision mais a souligné que le reste de l’argent resterait gelé “jusqu’à ce que la Hongrie remplisse toutes les conditions nécessaires”.

“Ce sont les règles, nous les avons tous acceptées et nous les respecterons. C’est ce qui distingue l’État de droit du pouvoir arbitraire”, a déclaré Mme von der Leyen aux députés.

Le plaidoyer de Von der Leyen n’a pas suffi à diluer le contenu de la résolution, qui décrit sa Commission comme trop indulgente et négligente à l’égard des « efforts délibérés, continus et systématiques » d’Orbán pour saper les valeurs fondamentales du bloc.

Les députés ont également économisé quelques munitions pour fustiger les États membres, déplorant l’incapacité du Conseil à limiter les “abus” du droit de veto et l’échec à faire avancer la procédure de l’article 7, connue sous le nom d’option nucléaire.

La Hongrie est soumise au premier chapitre de l’article 7 depuis 2018. Cette étape identifie un « risque évident de violation grave » des principes fondamentaux de l’UE et oblige le pays accusé à expliquer la situation lors d’audiences régulières. Désormais, les législateurs exhortent les dirigeants à déclencher la deuxième étape, qui peut déterminer « l’existence d’une violation grave et persistante ».

PUBLICITÉ

Mais cette phase nécessite une proposition soumise par un tiers des États membres ou par la Commission, dont aucun n’a manifesté son intention de le faire.

Le Parlement “souligne que le Conseil partage la responsabilité de la protection des valeurs consacrées à l’article 2 du TUE et que son échec aurait des conséquences durables et potentiellement dommageables”.

La résolution ne va cependant pas jusqu’à appeler à la troisième étape de l’article 7, qui peut suspendre les droits de vote du pays accusé. Cette demande a été faite la semaine dernière par un coalition multipartite de 120 députés mais n’est pas parvenu au texte final approuvé jeudi. Aucun État membre n’a jamais été privé du droit de vote dans l’histoire du bloc.

En réaction au débat qui a précédé le vote, Orbán a utilisé les réseaux sociaux pour réprimander ses détracteurs dans l’hémicycle et s’en tenir au veto.

“Les députés libéraux ont encore une fois attaqué la Hongrie”, déclare le Premier ministre a écrit sur X, anciennement Twitter.

PUBLICITÉ

“Ils veulent donner de l’argent à l’Ukraine pour 4 ans, alors que les élections européennes n’ont lieu que dans 5 mois. Ils veulent essentiellement priver les citoyens de leur droit de prendre des décisions sur leur avenir. Quelle position antidémocratique !”