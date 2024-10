Les députés libéraux et bloquistes votent pour ne pas convoquer les officiels du football pour des questions liées au scandale de tricherie

Un comité parlementaire n’interrogera pas les entraîneurs de l’équipe nationale féminine de soccer au sujet du scandale de tricherie aux Jeux olympiques de Paris, après que les députés libéraux et bloquistes ont voté contre le lancement d’une étude aujourd’hui.

L’équipe a été pénalisée lors des Jeux olympiques de cet été pour avoir triché en prenant des images par drone de l’entraînement d’un adversaire.

La députée néo-démocrate Niki Ashton a présenté une motion au comité du patrimoine de la Chambre des communes pour étudier le rôle joué par les responsables de l’équipe et de Canada Soccer dans le scandale.

Ashton voulait entendre l’entraîneur-chef suspendu Bev Priestman, l’ancien entraîneur-chef John Herdman, l’analyste Joseph Lombardi, l’entraîneur adjoint Jasmine Mander et le PDG de Canada Soccer.

Ashton a déclaré que le scandale avait porté atteinte à la réputation du Canada et qu’il restait encore des questions auxquelles il fallait répondre.

Six députés du Bloc et des Libéraux ont voté contre la motion, tandis que cinq députés conservateurs et néo-démocrates ont voté pour.