Les députés lancent une étude spéciale sur le chaos des voyages de vacances

Le comité de la Chambre des communes qui s’occupe des questions de transport a accepté de lancer une étude spéciale sur le traitement des passagers aériens et ferroviaires pendant la période des fêtes et demandera aux représentants des principales compagnies aériennes et de Via Rail, ainsi qu’au ministre des Transports Omar Alghabra, de témoigner.

Lors d’une réunion d’urgence lundi, à la demande des députés de l’opposition, les membres du comité ont convenu à l’unanimité de commencer cette étude avant que la Chambre ne reprenne le 30 janvier. La première audience aura lieu jeudi et devrait voir le ministre un champ série de questions sur ce qui s’est passé et quelle sera la responsabilité.

De nombreux incidents ont conduit les passagers à lutter pour se rendre à destination cette saison des fêtes au milieu de retards et d’annulations généralisés, y compris un déraillement de train Via Rail entraînant un chaos en cascade et des centaines de passagers de Sunwing bloqués au Mexique après que la compagnie aérienne a annulé des vols.

Les députés inviteront également des représentants de Sunwing, Air Canada et WestJet; autorités des aéroports de Toronto, Montréal et Vancouver; Via Rail et CN Rail; l’Office des transports du Canada et Transports Canada; ainsi que les défenseurs des passagers aériens et les voyageurs concernés à témoigner.

Bien que cette série spéciale d’audiences se concentre sur la période comprise entre décembre 2022 et janvier 2023, le comité intégrera ses conclusions dans un examen continu plus large en cours sur les droits des passagers aériens, car la débâcle a accordé une attention renouvelée au processus canadien de traitement des plaintes relatives aux voyages. .

L’accord de se lancer dans cette étude est intervenu après que les députés ont partagé à tour de rôle leur consternation face à ce qui s’est passé pour les voyageurs cette saison des fêtes.

«Beaucoup de nos électeurs ont vu leurs projets de vacances perturbés ou ruinés et ont passé de longues périodes dans les halls d’aéroport ou d’hôtel, ou dans les cabines de train à attendre des mises à jour qui tardaient à arriver», a déclaré le président du comité et député libéral Peter Schiefke lors de la conférence de lundi. Rencontre. “Des milliers d’individus et de familles ont vécu des expériences particulièrement misérables qui ont été aggravées par de vaines tentatives d’essayer d’obtenir des explications claires ou d’essayer d’obtenir une compensation pour le temps et l’argent qu’ils ont dépensés.”

Il a ajouté: “Bien que les retards météorologiques fassent partie des hivers au Canada, certains des services médiocres que les voyageurs ont reçus ne peuvent s’expliquer uniquement par les conditions météorologiques.”

La semaine dernière, Alghabra a déclaré à CTV News qu’il serait « ravi » d’avoir l’opportunité de discuter de la question avec ses collègues. Dans un courriel lundi, son bureau a confirmé que le ministre témoignerait.

Dans une interview sur Power Play de CTV News Channel avec Vassy Kapelos lundi, Alghabra a déclaré qu’à la lumière de ce qui s’est passé pendant la saison des vacances, il espère déposer des modifications proposées pour renforcer la relativement nouvelle déclaration des droits des passagers aériens dans les prochains mois. .

“Le ministre s’est toujours présenté en commission lorsqu’on lui a demandé. Il sera heureux de comparaître et de répondre aux questions de la commission”, a déclaré son attachée de presse Nadine Ramadan.

Lors de la réunion de lundi, les députés ont parlé du rôle du comité à jouer pour aider les Canadiens à comprendre ce qui s’est passé et quels sont leurs droits, à tenir les responsables responsables au-delà des explications et des excuses données par certaines entreprises de transport jusqu’à présent, et à obtenir l’assurance que des problèmes similaires ne se reproduiront plus.

“Nous devons situer cette discussion non seulement dans le contexte du chaos des voyages qui s’est produit pendant les vacances… Mais nous devons également aborder le contexte plus large. Et ce contexte est le fait que nous avons un système défaillant au Canada pour traiter avec droits des passagers », a déclaré le porte-parole du NPD en matière de transport et membre du comité, Taylor Bachrach, soulignant qu’il y a actuellement plus de 30 000 plaintes devant l’Office des transports du Canada.

« J’attends avec impatience la réunion de jeudi… J’ai hâte d’obtenir des réponses au nom des centaines de Canadiens qui se sont retrouvés coincés dans des situations aussi difficiles pendant les Fêtes. Et, j’espère que grâce au travail de ce comité, nous pourrons améliorer Les protections des passagers aériens du Canada une fois pour toutes, afin que personne n’ait à nouveau à faire face à ce genre d’expériences », a déclaré Bachrach.

Initialement, les libéraux ont indiqué vouloir convoquer une réunion pour entendre Sunwing et Via Rail au sujet des retards et des annulations “inacceptables”, mais les députés de l’opposition ont poussé à élargir les travaux du comité.

« Nous, au Parti conservateur, sommes fatigués d’entendre les ministres libéraux dire que les choses sont “inacceptables” alors qu’ils ont le pouvoir d’apporter des changements… Nous devons donc aller au fond des choses, ici à ce comité. Nous sommes l’organisme qui chargé de tenir le ministère, de tenir le ministre responsable au nom de tous les parlementaires et au nom de tous les Canadiens, alors nous avons l’intention de prendre ce travail au sérieux », a déclaré le porte-parole conservateur en matière de transports et vice-président du comité, Mark Strahl.

Sunwing a présenté ses excuses pour les perturbations des voyages pendant les vacances, citant “des échecs évidents dans l’exécution, en particulier dans la réponse aux retards liés aux conditions météorologiques et aux conséquences de graves perturbations météorologiques”. La compagnie aérienne fait maintenant face à un éventuel recours collectif concernant les problèmes de voyage de décembre.

Après de longs temps d’attente et des annulations de vols qui ont tourmenté les voyageurs canadiens pendant la majeure partie des mois d’été, avec des rapports de bagages perdus et un manque de communication de la part des compagnies aériennes, le ministre Alghabra a semblé confiant que la saison des vacances d’hiver serait plus fluide.

Le ministre a déclaré qu’il avait travaillé avec les PDG des principales compagnies aériennes et aéroports, ainsi qu’avec l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien, pour s’assurer que la saison chargée ne verrait pas les mêmes types de problèmes qui affligent le secteur depuis qu’il a essayé rebondir après la pandémie de COVID-19.

“Le ministre libéral nous a promis, très franchement, que ces problèmes seraient résolus … De toute évidence, cela n’a pas été réglé”, a déclaré Strahl. “Les Canadiens méritent mieux, et c’est à ce groupe de s’assurer que nous obtenons les réponses que nous méritons.”

Lundi, Alghabra a cherché à défendre ses remarques passées, affirmant que ce qui avait été vu pendant la saison des vacances avec des “événements météorologiques extrêmes” était très différent du “béguin pour les voyageurs” de l’été dernier.