Les adjoints du shérif qui ont tiré et tué Andrew Brown Jr., un homme noir non armé à Elizabeth City, en Caroline du Nord, le mois dernier, ont été justifiés dans leurs actions et ne seront pas inculpés au pénal, a déclaré mardi un procureur.

Le Bureau d’enquête de l’État a découvert que Brown «conduisait imprudemment et mettait en danger les policiers» et «utilisait son véhicule comme une arme mortelle» tout en tentant de résister à son arrestation, a déclaré le procureur du district de Pasquotank, Andrew Womble, lors d’une conférence de presse mardi. Il a dit que les actions des officiers correspondaient à leur formation.

« La mort de M. Brown, bien que tragique, était justifiée », a déclaré Womble.

« Ses actions ont amené les trois députés à croire raisonnablement qu’il était nécessaire d’utiliser une force meurtrière pour se protéger et protéger les autres », a-t-il ajouté.

Brown, 42 ans, a été abattu le 21 avril alors que les députés du comté de Pasquotank tentaient de lui signifier un mandat d’arrêt. Les députés ont tiré cinq fois sur Brown, dont une à l’arrière de la tête, selon une autopsie indépendante commandée par sa famille.

La fusillade a conduit à de nombreuses manifestations dans la région alors que les manifestants exigeaient la transparence et que les responsables divulguent les images de la caméra corporelle au public. Un juge a décidé le mois dernier que les images ne seraient pas immédiatement rendues publiques, mais la décision du tribunal a permis à la famille de voir moins de 20 minutes de plus de deux heures de vidéo.

La famille de Brown et leurs avocats ont contesté ce que montre la vidéo. Les avocats de la famille ont qualifié les députés de « sans équivoque injustifiés », affirmant que Brown n’était pas armé et ne conduisait pas vers les députés ou ne représentait pas une menace.

« Ce que nous avons vu sur cette vidéo était un meurtre injustifié », a déclaré Bakari Sellers, l’un des avocats de la famille, au début du mois. « Ce que nous avons vu sur cette vidéo est quelque chose qui, selon nous, dénote également une enquête plus approfondie et comporte une responsabilité pénale. »

Womble a déclaré mardi que les députés « ne pouvaient tout simplement pas le laisser partir » parce que délivrer le mandat « était leur travail ce jour-là ».

Mardi, Womble a montré des photos et des clips de quatre vidéos de caméras corporelles alors que les agents encerclaient la voiture de Brown, la première fois que certaines des images avaient été montrées publiquement.

Womble a décrit ce que la vidéo montrait, affirmant que Brown avait commencé à faire marche arrière lorsque des députés l’ont approché à son domicile. L’une des mains de l’adjoint était sur le capot de la voiture, et les agents ont crié à Brown d’arrêter la voiture, mais « Brown a ignoré les demandes des agents », a-t-il dit. L’adjoint a dû prendre des «mesures évasives» pour échapper au pneu avant gauche.

Alors que les députés encerclaient le véhicule, la voiture de Brown a accéléré vers un adjoint, a déclaré Womble. « Brown a ignoré les commandes et est allé directement à (l’adjoint) », a-t-il ajouté.

C’est à ce moment-là que le premier coup de feu a été tiré et est entré par la vitre avant de la voiture de Brown, a déclaré Womble. Il a déclaré que la voiture de Brown avait ensuite continué à avancer et que plusieurs coups de feu avaient été tirés, dont un pénétrant dans la vitre du passager et frappant Brown à l’épaule. Plusieurs autres sont entrés par la porte et la fenêtre du passager arrière.

Les trois adjoints impliqués – l’enquêteur Daniel Meads, l’adjoint Robert Morgan et le cap. Aaron Lewellyn – sont en congé depuis le tournage. Le bureau du shérif a déclaré que Morgan était noir, tandis que Meads et Lewellyn étaient blancs. Quatre autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été réintégrées après que le shérif a déclaré ne pas avoir tiré avec leurs armes.

Les députés purgeaient des mandats d’arrêt liés à la drogue contre Brown, a déclaré Womble. Il a déclaré que les agents avaient été informés à l’avance des antécédents présumés de possession et de trafic de drogue par Brown, ainsi que de sa résistance à l’arrestation.

La fusillade est intervenue juste un jour après que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable de toutes les accusations du meurtre de George Floyd, ce qui a déclenché des manifestations exigeant la publication d’images de caméras corporelles à Elizabeth City.

