ELIZABETH CITY, Caroline du Nord – Les adjoints du shérif qui ont tiré et tué Andrew Brown Jr., un homme noir non armé à Elizabeth City, en Caroline du Nord, étaient justifiés dans leurs actions et ne seront pas inculpés au pénal, a déclaré mardi un procureur.

Le Bureau d’enquête de l’État a découvert que Brown «conduisait imprudemment et mettait en danger les policiers» et «utilisait son véhicule comme une arme mortelle» alors qu’il tentait de résister à son arrestation le mois dernier, a déclaré le procureur du district de Pasquotank, Andrew Womble, lors d’une conférence de presse. Il a dit que les actions des officiers correspondaient à leur formation.

« La mort de M. Brown, bien que tragique, était justifiée », a déclaré Womble. « Ses actions ont amené les trois députés à croire raisonnablement qu’il était nécessaire d’utiliser une force meurtrière pour se protéger et protéger les autres. »

Environ 70 manifestants à Elizabeth City ont manifesté mardi soir en criant «Pas de justice, pas de paix».

La ville a manifesté pendant près d’un mois depuis que Brown a été abattu le 21 avril. Beaucoup dans la rue mardi soir étaient des visages familiers impliqués dans les manifestations depuis le mois dernier.

« Sortez de vos voitures et entrez dans la rue! » Un jeune garçon, le torse sortant du toit ouvrant d’une voiture, a crié à travers un mégaphone.

Lors d’un rassemblement dans une intersection, un orateur s’est moqué de l’explication de la police sur la fusillade. « Alors tu dois comprendre, » dit-il, « exactement à quel point ils pensent vraiment que nous sommes stupides! »

Brown, 42 ans, a été abattu le 21 avril après que les députés du comté de Pasquotank aient tenté de lui signifier des mandats d’arrêt. Les députés ont tiré cinq fois sur Brown, dont une à l’arrière de la tête, selon une autopsie indépendante commandée par sa famille. Bien que le rapport d’autopsie officiel n’ait pas été finalisé, Womble a déclaré qu’il montrait que Brown avait subi deux blessures par balle: une blessure non mortelle à l’épaule ou au bras et une autre à l’arrière de la tête.

La fusillade a conduit à des manifestations généralisées dans la région alors que les manifestants exigeaient la transparence et la diffusion des images de la caméra corporelle. Un juge a décidé le mois dernier que les images ne seraient pas immédiatement rendues publiques, mais la décision du tribunal a permis à la famille de voir moins de 20 minutes de plus de deux heures de vidéo.

Mardi, Womble a refusé de publier directement des copies de la vidéo, mais en a diffusé des parties lors de la conférence de presse.

Bodycams n’a pas tenu ses promesses de dénoncer l’inconduite de la police. Une raison: la police décide quoi libérer.

Les avocats de la famille de Brown ont contesté le récit de la fusillade par le procureur dans un communiqué mardi, affirmant que le véhicule s’éloignait des officiers, et ils ont exigé la publication de la vidéo complète pour « aider à jeter un peu de lumière sur cette affaire et apporter une petite mesure. de justice à cette famille et à cette communauté. «

Les avocats ont soulevé des questions sur l’affirmation selon laquelle Brown se dirigeait vers les députés lorsqu’il a été tué d’une balle dans le dos.

« Dire que cette fusillade était justifiée, malgré les faits connus, est à la fois une insulte et une gifle à la famille d’Andrew, à la communauté d’Elizabeth City et aux gens rationnels partout », ont-ils déclaré dans le communiqué. « Nous n’avons certainement ni transparence ni justice aujourd’hui. »

Certains experts ont convenu que les actions de Brown ne méritaient pas d’être affrontées avec une force meurtrière.

Stephanie Hartung, professeure de droit à l’Université du Nord-Est avec une expertise sur la procédure pénale étatique et fédérale, a souligné que Brown n’était pas accusé de crime violent. Elle a déclaré que la vidéo dévoilée mardi indique que Brown n’essayait pas d’utiliser sa voiture pour blesser les députés mais plutôt pour les fuir.

Interrogé sur ce qui détermine le fait de tirer sur un suspect dans une voiture est justifié, Hartung a déclaré: «Cela dépend de la gravité, de la nature et de l’immédiateté de la menace impliquée. Ici, si vous regardez le mandat sous-jacent et la nature des crimes allégués, et si vous regardez l’incident lui-même et la direction du voyage pertinente pour les agents, ce niveau de menace ne semble pas être élevé de manière significative, certainement pas pour justifier une force mortelle. »

Les avocats de la famille ont qualifié la fusillade de « sans équivoque injustifiée », affirmant que Brown n’était pas armé et ne conduisait pas vers les députés ni ne représentait une menace.

Womble a déclaré mardi que les députés « ne pouvaient tout simplement pas le laisser partir » parce que délivrer le mandat « était leur travail ce jour-là ».

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, un démocrate, a appelé les responsables fédéraux à enquêter, ajoutant dans un communiqué: «La confiance du public aurait été mieux servie avec un procureur spécial et en rendant rapidement publiques les images de l’incident.»

Womble, un républicain qui a déclaré qu’il avait l’intention de se présenter aux postes de juge de la cour supérieure en 2022, a résisté aux appels à un procureur spécial.

Lors de la conférence de presse, il a montré des photos et des clips de quatre vidéos de caméras corporelles alors que les agents encerclaient la voiture de Brown, la première fois que certaines des images avaient été rendues publiques.Un clip vidéo montre des agents entourant le véhicule alors que Brown tente de s’éloigner. Un adjoint est montré près de l’avant de la voiture avant de s’éloigner légèrement lorsque Brown avance.

Womble a déclaré que Brown avait renversé sa voiture lorsque des députés l’ont approché à son domicile. L’une des mains de l’adjoint était sur le capot de la voiture, et les agents ont crié à Brown d’arrêter la voiture, mais « Brown a ignoré les demandes des agents », a-t-il dit. L’adjoint a dû prendre des «mesures évasives» pour échapper au pneu avant gauche.

Lorsque Brown a accéléré vers l’avant, le premier coup de feu a été tiré et est entré par la vitre avant de la voiture, a déclaré Womble. Il a dit que la voiture de Brown continuait à avancer, plusieurs coups de feu ont été tirés et un est entré dans la vitre du passager, frappant Brown à l’épaule. Plusieurs autres sont entrés par la porte et la fenêtre du passager arrière.

« Je connais un jeu d’arnaque quand je le vois »: Al Sharpton demande la libération de la bodycam d’Andrew Brown Jr. lors des funérailles

Womble a reconnu que Brown essayait de s’échapper, pas nécessairement de nuire aux députés, et a déclaré que la vitesse ou la lenteur qu’il conduisait n’avait pas d’importance.

«Lorsque vous utilisez une voiture d’une manière qui met la vie des officiers en danger, c’est une menace», a déclaré Womble. « Et je me fiche de la direction dans laquelle vous allez – en avant, en arrière, sur le côté – je me fiche de savoir si vous êtes stationnaire, et nos tribunaux non plus dans notre jurisprudence. »

Womble a souligné que les députés n’avaient tiré qu’après le déplacement de la voiture de Brown, et les vidéos semblent le confirmer, bien qu’il semble essayer de les éviter.

Charles « Sid » Heal, un commandant à la retraite du département du shérif du comté de Los Angeles, a beaucoup écrit sur l’utilisation de la force non létale. Heal a déclaré qu’un officier est justifié d’utiliser une force mortelle sur le conducteur d’un véhicule « lorsqu’un suspect l’utilise pour améliorer sa capacité à tuer ou blesser quelqu’un, ou (dans des cas extrêmement rares) lorsque son évasion mettrait en danger d’autres personnes. »

Les trois adjoints impliqués – l’enquêteur Daniel Meads, l’adjoint Robert Morgan et le cap. Aaron Lewellyn – sont en congé depuis le tournage. Le bureau du shérif a déclaré que Morgan était noir et que Meads et Lewellyn étaient blancs. Dans une déclaration vidéo mardi après-midi, le shérif Tommy Wooten a déclaré qu’ils conserveraient leur emploi mais qu’ils seraient «disciplinés et recyclés».

Quatre autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été réintégrées après que le shérif a déclaré ne pas avoir tiré avec leurs armes.

Les députés purgeaient deux mandats d’arrêt pour « la vente de substances incontrôlées » à Brown, dit Womble. Il a déclaré que les agents avaient été informés à l’avance des antécédents présumés de possession et de trafic de drogue par Brown, ainsi que de sa résistance à l’arrestation.

Womble a déclaré qu’il n’avait pas parlé à la famille de Brown de l’annonce mardi, affirmant que les discussions avec les avocats de la famille « ne s’étaient pas bien déroulées ».

« Ce n’est pas comme ça que je voudrais normalement faire ça », a-t-il dit.

La fusillade est survenue un jour après que l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été condamné pour toutes les accusations du meurtre de George Floyd, ce qui a déclenché des manifestations exigeant la publication d’images de caméras corporelles à Elizabeth City.

Contribuant: Christal Hayes, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern

‘Libérez les bandes’:Les manifestants exigent des images après que le shérif ait identifié des députés impliqués dans la fusillade mortelle d’Andrew Brown Jr.

Suite:La vidéo Bodycam ne sortira pas pour l’instant dans le tournage fatal d’Andrew Brown Jr.; la famille est autorisée à voir plus de séquences, les règles du juge