Les députés jaïns observent le “rapide numérique” en restant à l’écart des téléphones portables et d’Internet pendant Paryushan Parva

Au milieu de l’utilisation croissante des smartphones dans la société, certains membres de la communauté jaïn observent désormais un “jeûne numérique” de 24 heures pendant le Paryushan Parva en cours en restant à l’écart des gadgets électroniques et d’Internet dans le district de Raisen du Madhya Pradesh. Dans le cadre de cet exercice, environ 1 000 membres de la communauté ont déposé leurs smartphones pendant 24 heures dans un temple de la ville de Begumganj, à environ 120 km de la capitale de l’État, mercredi matin, a déclaré un chef de la communauté locale. Paryushan Parva est l’un des principaux festivals célébrés chaque année par la communauté Jain pour l’auto-purification, l’introspection et le développement spirituel. Les membres de la communauté participent au festival en jeûnant et en effectuant des pujas et d’autres rituels religieux.

Voici la vidéo;

जब बिना मोबाइल दिन चर्या की कल्पना कठिन हो ऐसे में पर्यूषण पर्व पर मोबाइल प्रयोग कiner

उत्तम त्याग

– जैन समाज रायसेन MP pic.twitter.com/2qHLGxpKQ3 — Anamika Jain Amber (@anamikamber) 7 septembre 2022

“Les gens sont devenus accros à Internet et utilisent des smartphones et d’autres gadgets pendant longtemps tous les jours”, a déclaré Akshay Jain, un leader local de la communauté jaïn.

« Une initiative de jeûne numérique ou de jeûne sans Internet a été lancée afin que les gens puissent rester à l’écart de cette dépendance. Les gens ont éteint leurs téléphones et les ont laissés au temple pendant 24 heures pour ce jeûne », a-t-il déclaré.

S’adressant à PTI, Ajay Jain, un conseiller et un dirigeant éminent de la communauté, a déclaré que ce jeûne avait commencé mercredi matin et qu’environ 1 000 personnes participaient à l’exercice.

«Nous nous tenons à l’écart de tous les modes d’Internet, y compris le téléphone, les ordinateurs portables, les ordinateurs. Nous devons sacrifier certaines des choses préférées pendant le jeûne continu de Paryushan Parva. Nous avons donc décidé de renoncer à Internet pendant 24 heures », a-t-il déclaré.

Ce type d’initiative pourrait également se poursuivre à l’avenir, a-t-il ajouté. PTI COR ADU MAS NP NP

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici