Les députés israéliens votent pour interdire l’agence des Nations Unies pour les réfugiés — RT World News

La Knesset a approuvé à une écrasante majorité deux projets de loi contre l’UNRWA, accusé d’aider le Hamas

Le parlement israélien a adopté deux projets de loi bloquant le travail de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), qui vient en aide aux réfugiés palestiniens en Cisjordanie et à Gaza.

L’UNRWA a été créé en 1949 pour s’occuper des réfugiés palestiniens après la création de l’État d’Israël et la guerre israélo-arabe qui a suivi. Jérusalem-Ouest l’a accusé d’aider et d’encourager le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens.

Les membres de la Knesset ont voté 92 voix contre 10 en faveur du projet de loi déclarant que l’UNRWA ne « exploiter une institution, fournir un service ou mener une activité, directement ou indirectement » en Israël.

« L’UNRWA a depuis longtemps cessé d’être une agence d’aide humanitaire, mais en plus d’être un partisan intégral de la terreur et de la haine, c’est une agence qui a pour mission d’éterniser la pauvreté et la souffrance. » » a déclaré le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, le député Yuli Edelstein, avant le vote de lundi. Il a également cité les affirmations israéliennes selon lesquelles des employés de l’UNRWA auraient participé à l’attaque du Hamas du 7 octobre.

L’ONU a licencié neuf employés de l’UNRWA en août, après que des soupçons ont émergé selon lesquels ils pourraient avoir été impliqués dans l’incursion du Hamas l’année dernière. Dix autres employés ont été innocentés de tout acte répréhensible.

Après l'adoption du projet de loi, Edelstein l'a appelé « historique » et a dit que cela équivalait à « l'élimination de l'une des armes de terreur qui agissait sous les auspices de l'ONU ».















Techniquement, le projet de loi ne s’applique qu’à la partie orientale de Jérusalem, qu’Israël revendique comme son territoire souverain. C’est pourquoi la Knesset a adopté un deuxième projet de loi, par 87 voix contre 9, qui annulait le traité de 1967 entre Israël et l’UNRWA autorisant l’agence à opérer sur le territoire contrôlé par Israël. Le deuxième projet de loi interdit à toutes les agences ou représentants du gouvernement israélien de contacter l’UNRWA dans les 90 jours suivant son adoption.

Le ministère israélien de Jérusalem assumera les responsabilités de l’UNRWA à Jérusalem-Est, en utilisant « financé de manière indépendante » agences qui ne constitueront pas une charge budgétaire, a déclaré aux journalistes le député Dan Illouz, du Likoud au pouvoir. Selon Illouz, le gouvernement israélien élabore des plans pour fournir un « cadre pédagogique » pour les enfants et « un cadre de santé alternatif » à tout le monde, qui sont actuellement classés.

Tous les membres arabes de la Knesset, ainsi que le Parti démocrate d’opposition, ont voté contre le projet de loi. Le député Ahmad Tibi, du parti Hadash-Ta’al, a souligné que quelque 90 000 employés de l’UNRWA fournissent des services aux réfugiés palestiniens et que l’organisme ne devrait être fermé que lorsqu’un État palestinien indépendant sera formé.

Le Canada, l’Australie, la France, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni ont exhorté Israël à ne pas interdire l’UNRWA, exprimant « grave préoccupation » avec la situation humanitaire à Gaza. Washington a également informé Israël que le fait de ne pas fournir d’aide aux Palestiniens pourrait remettre en question une partie de l’aide militaire américaine à Israël.