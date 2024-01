Les députés israéliens débattent de l’expulsion du député de gauche Ofer Cassif – Israel Politics

La commission de l’Intérieur de la Knesset a tenu lundi un débat sans précédent sur l’opportunité de destituer ou non le député Hadash-Ta’al Ofer Cassif de la Knesset, en raison du soutien de ce dernier à l’accusation de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice selon laquelle Israël commettait un génocide à Gaza.

Le président de la commission, le député du Likud Ofir Katz, a convoqué le débat après qu’une pétition lancée par le député d’Yisrael Beytenu Oded Forer ait reçu 85 signatures, au-dessus des 70 signatures nécessaires, dont plus de 10 de l’opposition.

Des membres ont-ils été destitués ?

Afin de procéder à un vote en séance plénière de la Knesset, au moins les trois quarts des membres de la commission doivent voter en faveur de l’expulsion de Cassif. Le comité compte 17 membres, donc 13 doivent soutenir la mesure pour qu’elle soit adoptée. Au moins 90 députés doivent alors soutenir son expulsion en plénière. En cas d’expulsion, Cassif aura le droit de faire appel de la décision devant la Haute Cour de Justice.

Afin de voter au sein du comité, les membres du comité doivent assister à chaque réunion sur la question et doivent être présents pendant au moins 50 % du temps lors des réunions.

Selon la Loi fondamentale quasi constitutionnelle de la Knesset, une procédure de destitution peut être engagée contre un député s’il a « incité au racisme » ou « a soutenu la lutte armée d’un État ennemi ou d’une organisation terroriste contre l’État d’Israël ». Le conseiller juridique de la Knesset, Sagit Afek, a souligné au début du débat que Cassif ne pouvait être destitué que pour des actions commises au cours de la Knesset actuelle, et non pour des actions ou déclarations passées. En outre, Afek a souligné que pour être destitué, il doit y avoir des preuves « claires et nettes » que Cassif « a activement soutenu » la lutte armée contre Israël. Afek a ajouté que la nature de la discussion était d’ordre judiciaire et que les membres du comité devaient donc être impartiaux et ne pas prendre en compte des considérations politiques.

Le député Ofer Cassif s’exprime lors d’une manifestation de Palestiniens et de militants de gauche contre l’avant-poste d’Evyatar, près de la ville de Naplouse en Cisjordanie, le 18 février 2022. (crédit : SRAYA DIAMANT/FLASH90)

La pétition signée par Cassif disait qu’« Israël prend effectivement des mesures méthodologiques et fondamentales pour effacer, affamer, maltraiter et expulser la population de Gaza. Il actualise une politique d’effacement des possibilités de vie, qui conduit au génocide. de la population, des universitaires de premier plan, des auteurs, des médecins, des équipes médicales, des journalistes et de simples citoyens.

Publicité

Forer a soutenu que cela était qualifié de « soutien à la lutte armée » contre l’État d’Israël, car si l’appel de l’Afrique du Sud avait été accepté, Israël aurait été contraint de cesser sa guerre à Gaza, ce qui, selon Forer, aurait soutenu la lutte armée. contre Israël.

L’avocat de Cassif, Michael Sfard, a répondu que le fait que Cassif s’opposait à la guerre ne signifiait pas qu’il soutenait la lutte armée du Hamas et que cela créerait une pente glissante.

Le député du Likoud Hanoch Milvetsky a interrompu à plusieurs reprises Sfard, accusant Cassif d’être un « ennemi d’Israël » et que la Knesset expulserait tous les « ennemis de l’État ».

Sfard a cité de nombreuses citations datant d’après le début de la guerre le 7 octobre, dans lesquelles il dénonce l’attaque du Hamas, la qualifiant de « satanique » et condamnant le « carnage ». Sfard a affirmé que Cassif ne soutenait clairement pas le Hamas et, en outre, quatorze députés ou ministres étaient cités par l’Afrique du Sud comme ayant soutenu leur cause – et tous appartenaient à la coalition et n’incluaient pas Cassif. En outre, l’affirmation selon laquelle Cassif, qui appartient à la faction communiste Hadash, soutenait le Hamas fondamentaliste religieux était absurde, a soutenu Sfard.

Cassif lui-même a pris sa propre défense et a fait valoir que sa signature de la pétition auprès de la CIJ était motivée par son souhait de mettre fin à la souffrance humaine en mettant fin à la guerre et en ramenant les otages chez eux, et non par soutien au Hamas. Il a qualifié la réunion d’« orwellienne » et a accusé la coalition d’avoir entamé un processus dont l’issue serait la destitution de tout député s’opposant au gouvernement.

La Knesset n’a jamais destitué un de ses collègues. Le débat le plus proche a eu lieu à la Knesset sur l’ancien député de Balad, le Dr Basel Ghattas, qui a précédé la destitution en démissionnant de la Knesset après avoir été reconnu coupable d’avoir fourni des téléphones portables et des cartes SIM à des terroristes palestiniens condamnés.

Cassif a déclaré dans une déclaration antérieure qu’il estimait qu’il était de son devoir constitutionnel de soutenir l’Afrique du Sud, déclarant : « Je n’abandonnerai pas la lutte pour notre existence en tant que société morale. C’est du vrai patriotisme, pas des guerres de vengeance et des appels à la destruction. pas d’effusion de sang inutile, ni de sacrifices de civils et de soldats dans des guerres futiles. »

Les membres de l’opposition qui ont soutenu la destitution venaient d’Yisrael Beytenu et de Yesh Atid.

La question de la destitution a attiré l’attention internationale. Dans une lettre envoyée la semaine dernière à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrel, un groupe de 17 membres du Parlement européen (MPE) a demandé à l’UE de s’opposer à la destitution.

Les députés ont fait valoir que Cassif milite pour la paix depuis de nombreuses années en faveur d’une coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens, conformément à la politique de l’UE, et ont ajouté que l’expulsion de Cassif ouvrirait une “boîte de Pandore” d’éventuelles expulsions de la Knesset pour avoir des opinions divergentes sur le conflit.

Yuval Barnea a contribué à ce rapport.