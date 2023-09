Les députés iraniens veulent 10 ans de prison si les femmes bafouent politiquement les vêtements islamiques, un an après Mahsa Amini

Mahsa Amini est décédée en garde à vue en Iran il y a un an, déclenchant des protestations nationales contre le code vestimentaire islamique.

Les législateurs veulent désormais condamner les femmes à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans si elles enfreignent les règles du hijab – « en coopération avec » les médias ou les groupes de pression.

Le projet de loi doit être approuvé par le Conseil des gardiens iranien avant que la loi n’entre en vigueur.

Les législateurs iraniens ont adopté mercredi un projet de loi visant à durcir les sanctions pour les femmes qui bafouent le code vestimentaire islamique, avec des peines de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans, ont rapporté les médias d’État.

L’assemblée a approuvé « le projet de loi ‘Soutien à la culture du hijab et de la chasteté’ pour une période d’essai de trois ans », a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

Le projet de loi doit encore être approuvé par le Conseil des gardiens.

Depuis les manifestations massives de l’année dernière, les femmes iraniennes bafouent de plus en plus le code vestimentaire strict de la république islamique qui exige de se couvrir la tête et de porter des vêtements modestes.

Les manifestations ont éclaté après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire.

Des centaines de personnes ont été tuées, dont des dizaines d’agents de sécurité, et des milliers d’autres ont été arrêtées dans ce que les autorités ont qualifié d’« émeutes » d’origine étrangère.

Selon le projet de loi, les femmes qui ne portent pas de foulard ou de vêtements appropriés dans un contexte politique, « en coopération avec des gouvernements, médias, groupes ou organisations étrangers ou hostiles », pourraient être passibles de cinq à dix ans de prison.

En Iran, se couvrir la tête et le cou est obligatoire depuis les premières années de la république, après la révolution islamique de 1979.

Les autorités et les patrouilles de police ont intensifié ces derniers mois les mesures contre les femmes et les entreprises qui ne respectent pas le code vestimentaire.

Des entreprises ont été fermées pour non-conformité et des caméras de surveillance ont été installées dans les lieux publics pour surveiller les violations.