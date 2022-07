Les députés interrogent le ministre de l’Industrie sur la panne nationale d’Internet chez Rogers

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, comparaîtra devant un comité parlementaire ce mois-ci pour répondre à des questions sur la récente panne nationale du service Rogers qui a laissé des millions de personnes hors ligne et affecté certains services essentiels.

Les députés du comité de l’industrie et de la technologie ont voté vendredi pour consacrer au moins deux jours d’étude avant la fin juillet à la panne de Rogers, qui a commencé le vendredi 8 juillet et s’est prolongée jusqu’au week-end.

Des représentants du CRTC, l’organisme de réglementation de la radiodiffusion du Canada, et de Rogers Communications Inc. comparaîtront également devant le comité. Rogers peut s’attendre à des questions pointues sur le temps qu’il a fallu pour aviser ses clients de la panne.

Le comité étudiera les causes de la perturbation et son impact sur les familles, les consommateurs et les entreprises. Il examinera son impact sur les services de santé, l’application de la loi et le secteur financier.

Le comité explorera également les meilleures pratiques possibles qui aideraient à prévenir ou à atténuer les pannes à l’avenir.

Rogers a imputé la panne à une défaillance du système de réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance dans son réseau principal. Rogers dit maintenant qu’elle créditera ses clients de cinq jours de service pour compenser la perturbation.

C’était la deuxième fois en autant d’années que Rogers était touché par une panne majeure. Les réseaux sans fil et câblés de l’entreprise se sont effondrés de la même manière en avril 2021. À l’époque, Rogers blâmait une mise à jour logicielle chez l’un de ses fournisseurs d’équipement.

En 2021, l’entreprise a offert aux clients des rabais pour leurs services, qui ont fini par représenter quelques dollars par client. Rogers affirme fournir des services à environ 11,3 millions d’abonnés sur le marché canadien du sans-fil et a déclaré un bénéfice net trimestriel de 405 millions de dollars en janvier dernier.

La FCEI veut un mois de service gratuit en compensation

Selon l’entente de service résidentiel de Rogers, si une panne dure plus de quatre heures, les clients ont droit à un jour de crédit sur leur compte pour chaque service dont ils disposent.

Dan Kelly, chef de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a déclaré lundi que les propriétaires d’entreprise – qui luttent toujours pour se remettre des dommages causés par la pandémie – devraient bénéficier d’un mois gratuit de service Rogers pour compenser la panne.

« Il y a des entreprises au Canada qui ont été fermées pendant plus de 400 jours… au cours des deux dernières années, et donc chaque jour de vente est absolument essentiel en cette période de reprise », a-t-il déclaré à La Presse canadienne.

“C’était juste brutal … et bien plus qu’un inconvénient. Cela réduisait des revenus très limités à une période très critique.”