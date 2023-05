Les députés auraient l’intention d’interroger les dirigeants d’ITV sur la liaison du présentateur de This Morning Phillip Schofield avec un collègue plus jeune.

Cela est venu alors que le Prince’s Trust a annoncé qu’il avait abandonné Schofield en tant qu’ambassadeur. « À la lumière des récentes admissions de Phillip, nous avons convenu avec lui qu’il n’était plus approprié de travailler ensemble », a déclaré mardi un porte-parole de l’association caritative.

Le Telegraph a déclaré que les membres du comité restreint du numérique, de la culture, des médias et des sports de la Chambre des communes utiliseront la session télévisée de la semaine prochaine pour interroger les dirigeants sur leur gestion de la question après qu’ITV a déclaré avoir enquêté sur les « rumeurs d’une relation » entre Schofield et le employé dès 2020.

À l’époque, l’affaire avait été « démentie catégoriquement et à plusieurs reprises » par les deux parties, a indiqué ITV dans un communiqué.

Schofield a quitté ITV vendredi et a admis avoir menti sur ce qu’il a qualifié d’affaire « imprudente, mais pas illégale » qui s’est déroulée alors qu’il était encore marié à sa femme, Stephanie Lowe. Il a également été abandonné par son agence artistique.

L’ancien médecin résident de This Morning, le Dr Ranj Singh, a également déclaré que This Morning avait une culture « toxique » embourbée dans l’intimidation et la discrimination, et que les problèmes de l’émission allaient « bien au-delà » de Schofield.

« J’ai vraiment aimé et apprécié de travailler là-bas. Cependant, au fil du temps, je me suis de plus en plus inquiété de la façon dont les choses se passaient dans les coulisses et de la façon dont les gens, y compris moi-même, étaient traités », a déclaré Singh.

« Je ne savais pas la vérité sur ce qui se passait avec Phillip, mais je connais les problèmes avec TM [This Morning] aller bien au-delà de lui. Il faut plus d’une personne pour créer une culture.

Schofield a répondu avec une déclaration sur Instagram selon laquelle « il n’y avait pas de toxicité » au cours de ses deux décennies en tant qu’hôte de l’émission, et a semblé blâmer son départ sur « la même poignée de personnes rancunières ».

La session de mardi du comité restreint du numérique, de la culture, des médias et des sports de la Chambre des communes devait discuter du projet de loi sur les médias, les dirigeants de Channel 4 et Channel 5 devant comparaître aux côtés d’ITV.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

ITV avait prévu d’envoyer Magnus Brooke, qui a été nommé au nouveau poste de directeur de groupe de la stratégie, de la politique et de la réglementation chez ITV en octobre dernier, a déclaré le Telegraph. Mais compte tenu des questions qui seront posées par les députés à propos de Schofield, ITV envisage peut-être d’envoyer un cadre supérieur.

Les députés pourraient ordonner une enquête complète si ITV ne fournit pas de réponses acceptables.