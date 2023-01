Les députés gagnent 17,1 millions de livres sterling grâce à des emplois extérieurs depuis 2019

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les députés britanniques ont gagné 17,1 millions de livres sterling grâce à leur travail en dehors du parlement depuis les élections de 2019, il est apparu – la grande majorité étant constituée de députés conservateurs.

Un total de 15,2 millions de livres sterling a été gagné par les députés conservateurs en plus de leurs salaires pendant le parlement, selon une enquête de Sky News et Tortoise Media.

Les députés travaillistes ont gagné un total de 1,2 million de livres sterling grâce à un deuxième emploi et à un travail en dehors du parlement, les députés libéraux démocrates gagnant 171 000 livres supplémentaires et les députés SNP 149 000 livres.

Environ les deux tiers des revenus supplémentaires ont été réalisés par seulement 20 députés, les conservateurs représentant 17 des 20 plus hauts revenus.

L’ancienne première ministre conservatrice Theresa May, qui est entrée dans le lucratif circuit international de la parole, a gagné le montant le plus élevé. Elle a gagné un peu plus de 2 550 000 £ sur son salaire de 84 000 £ pendant ce parlement.

Sir Geoffrey Cox était le deuxième revenu le plus élevé, récoltant un peu plus de 2 191 000 £ de son travail juridique. Le député conservateur a déclaré qu’il n’y avait “pas de conflit d’intérêts entre mon travail d’avocat et mon rôle de député”.

Le secrétaire aux Affaires étrangères fantôme du Labour, David Lammy, était le plus gros revenu de son parti, gagnant un peu plus de 202 000 £ de travail extérieur, dont plus de 87 000 £ de son travail sur LBC Radio.

Certaines réformes devraient se concrétiser plus tard cette année après que le gouvernement a soutenu les mesures visant à interdire aux députés de gagner de l’argent grâce à des travaux de conseil politique ou parlementaire dans le but d’éviter les scandales de lobbying.

Mais Hannah White, directrice du groupe de réflexion Institute for Government, a déclaré que les changements sont “assez minimes”, ajoutant: “Il n’y a aucune réelle incitation pour le Parti conservateur au pouvoir à pousser ses députés à changer quelque chose comme ça.”

Sir Keir Starmer a déclaré qu’il souhaitait voir des règles «plus strictes» pour restreindre les deuxièmes emplois – mais a défendu le travail extérieur de M. Lammy et a insisté sur le fait qu’il devrait forger un accord entre les partis sur les changements.

“David fait beaucoup de travail médiatique”, a-t-il déclaré à Sky News’ Sophy Ridge dimanche. “En gros, il y a des millions de kilomètres entre quelqu’un qui conseille une entreprise sur la stratégie et quelqu’un qui écrit un livre.”

Le parti travailliste avait précédemment déclaré qu’il souhaitait interdire les seconds emplois avec seulement des “exemptions limitées”, mais Sir Keir a suggéré que son parti et les Communes devaient déterminer quelles seraient ces exemptions.

« Je suis ouvert à une discussion à ce sujet. Je pense que les règles devraient être plus strictes … J’aimerais que la Chambre des communes se réunisse et tente à nouveau de modifier les règles », a-t-il déclaré.

Sir Keir a ajouté : « La transparence est une bonne chose. Plus il y a de transparence, mieux c’est pour que chacun puisse voir ce qui a été déclaré et poser toutes les questions qu’il veut à ce sujet.