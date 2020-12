La France doit restituer les objets historiques pillés au Bénin et au Sénégal après que les députés aient soutenu jeudi une restitution limitée aux deux pays.

Le Bénin recevra 26 objets pillés au palais de Béhanzin en 1892, dont un trône royal, qui sont actuellement exposés au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris.

Le Sénégal va récupérer une épée du XIXe siècle appartenant à El Hadj Omar, une figure politique et militaire majeure. L’épée et son fourreau sont dans la collection du Musée de l’Armée de France mais sont actuellement exposés à Dakar dans le cadre d’un prêt à long terme.

Ces restitutions ont été approuvés par les députés jeudi avec 48 voix pour, aucune contre et deux abstentions.

Yannick Kerlogot, député du parti au pouvoir La République en marche qui siège à la commission parlementaire des affaires culturelles, a qualifié le vote d ‘ »acte fort envers les jeunes africains et afro-descendants ».

Les institutions culturelles occidentales, dont le Quai Branly et le British Museum, sont de plus en plus pressées de restituer des objets étrangers de leurs collections.

Selon Kerlogot, des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer l’origine de l’acquisition de quelque 240 objets africains de la collection du Quai Branly soupçonnés d’avoir été pillés. Le musée français abrite au total 300 000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques – dont 70 000 du continent africain.