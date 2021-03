Les membres du Parlement européen ont souligné que les déchets marins, et en particulier les micro et nano plastiques, «constituent une menace sérieuse pour un certain nombre d’espèces animales marines», ainsi que pour les pêcheurs et les consommateurs.

Dans un rapport adopté le 25 mars par 646 voix pour, 3 contre et 39 abstentions, les députés ont souligné qu’un consommateur moyen de mollusques méditerranéens ingère environ 11 000 fragments de plastique chaque année. On estime que le secteur de la pêche perd entre 1 et 5% de ses revenus en raison de la pollution marine.

«Les déchets marins sont une question intersectorielle qui doit être traitée de manière holistique. La lutte contre les déchets marins ne commence pas dans la mer, mais doit impliquer une vision amont qui englobe le cycle de vie complet d’un produit », eurodéputé France et rapporteur Catherine Chabaud mentionné. «Chaque déchet qui se retrouve dans la mer est un produit qui est sorti de la boucle de l’économie circulaire. Pour lutter contre la pollution marine, nous devons continuer à promouvoir des modèles commerciaux vertueux et intégrer de nouveaux secteurs comme la pêche et l’aquaculture dans ces efforts mondiaux. Il n’y a pas de pêche durable sans un océan sain », a-t-elle ajouté.

Selon le Parlement européen, les déchets de la pêche et de l’aquaculture représentent 27% des déchets marins. Par conséquent, les députés ont exhorté l’UE à accélérer le développement d’une économie circulaire dans ce secteur en supprimant progressivement les emballages en polystyrène expansé et en améliorant les filières de collecte et de recyclage des déchets marins. La recherche sur les matériaux durables et les nouvelles conceptions d’engins de pêche sont également essentielles, ajoutent les députés.

Plan d’action de l’UE pour lutter contre la pollution

Seuls 1,5% des engins de pêche sont actuellement recyclés dans l’UE et certains engins abandonnés, perdus ou rejetés en mer «restent actifs pendant des mois, voire des années». Le rapport a averti que ces soi-disant filets fantômes «ont un impact indistinct sur toute la faune marine, y compris les stocks de poissons». Pour résoudre ce problème, les députés ont demandé à la Commission et aux États membres d’adopter les directives volontaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour le marquage des engins de pêche.

Le Parlement européen a également demandé un plan d’action européen pour réduire considérablement l’utilisation des plastiques et lutter contre la pollution des rivières, des cours d’eau et des côtes, soulignant que 80% des déchets marins proviennent de la terre. Les députés ont également demandé que davantage de recherches soient menées sur l’impact des déchets marins et des micro et nano plastiques sur les ressources halieutiques.

Seulement 1% du plastique dans l’océan se trouve flottant à la surface, tandis que la plupart se retrouvent en haute mer. Chaque jour, 730 tonnes de déchets sont déversées directement dans la Méditerranée et chaque année, 11 200 tonnes supplémentaires de plastiques déversés dans l’environnement se retrouvent en Méditerranée, affirme le rapport, basé sur des informations du Fonds mondial pour la nature.