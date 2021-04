Les ministres doivent publier une évaluation de l’impact économique de la création de ports gratuits en Grande-Bretagne alors qu’un comité de députés a averti qu’il «reste à voir» s’ils seront efficaces pour accroître le commerce et les investissements après le Brexit.

Cela vient après que Rishi Sunak, le chancelier, a annoncé lors du budget que huit ports en Angleterre deviendraient des zones à faible taux d’imposition, y compris des tarifs plus bas, car il affirmait qu’ils «débloqueraient des milliards» d’investissements du secteur privé.

Les marchandises introduites dans un port franc – une zone en fait à l’extérieur de la frontière douanière d’un pays – ne devraient pas faire l’objet de droits de douane tant qu’elles ne sont pas entrées sur le marché intérieur et aucun droit n’est payable si elles sont réexportées.

Dans un rapport examinant la politique, les députés du Comité du commerce international ont déclaré que s’ils se félicitaient de l’ambition du gouvernement d’augmenter le commerce et les investissements, « il reste à voir dans quelle mesure les freeports réussiront à atteindre cet objectif ».

Avec les emplacements des zones à faible fiscalité annoncés le mois dernier, ils ont exhorté le Trésor à «publier rapidement une analyse d’impact de la politique».

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Les deux cinquièmes des locataires « ont subi des risques de peur d’être expulsés » Boris Johnson « envisage de prendre un vol vert » pour Cop26

« Cela devrait inclure des estimations de la croissance économique, de l’augmentation des échanges et des investissements, et de la création d’emplois, ainsi qu’une analyse de l’impact sur différents secteurs », ont-ils déclaré.

Dans les cinq ans suivant la mise en place des nouveaux ports francs, le gouvernement devrait également commander une «évaluation complète et indépendante de la mise en œuvre» de la politique, a ajouté le rapport.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le comité a également averti qu’il n’était «pas possible d’éradiquer complètement le risque de déplacement économique» associé aux ports libres, faisant écho aux préoccupations soulevées le mois dernier concernant la délocalisation des activités et des emplois, plutôt que de les créer.

Les conservateurs se sont engagés à établir de nouveaux ports libres dans le manifeste électoral du parti de 2019, suggérant que les régions pourraient devenir des «pôles innovants réussis pour le commerce mondial»

Le gouvernement a insisté sur le fait que les ports francs peuvent «réduire les charges administratives et les contrôles tarifaires, alléger les droits et les taxes à l’importation, et alléger les réglementations fiscales et de planification».

Le mois dernier, cependant, un rapport séparé sur la nouvelle vague de freeports a averti qu’il est peu probable qu’ils offrent une «solution miracle» pour stimuler l’économie du Royaume-Uni, le public supportant le coût des infrastructures nécessaires pour les faire fonctionner.

Le président du comité, Angus Brendan MacNeil, a déclaré: «Nous saluons l’ambition du gouvernement d’accroître le commerce et les investissements internationaux grâce à sa politique de port franc. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure les freeports réussiront à atteindre cet objectif.

«Maintenant que le gouvernement a annoncé où les ports libres seront situés en Angleterre, nous demandons à HM Treasury de publier une évaluation d’impact de la politique afin que nous ayons des estimations de la croissance économique et de la création d’emplois.

«Le gouvernement devrait également commander une évaluation indépendante de la politique des ports francs, dans les cinq ans suivant la création des premiers ports francs.»