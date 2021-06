Les députés exhortent le gouvernement à revoir la réglementation des tests génétiques destinés directement aux consommateurs

Le gouvernement doit revoir la facilité avec laquelle les tests génomiques peuvent être vendus directement aux consommateurs, a déclaré un comité de Commons, alors que la popularité de produits tels que les kits d’ascendance à domicile continue de croître.

En septembre dernier, les ministres ont publié le Rapport Génome Royaume-Uni, qui définit une stratégie sur 10 ans pour que la Grande-Bretagne devienne « le système de santé génomique le plus avancé au monde » – y compris des plans pour que le Royaume-Uni développe de nouvelles entreprises de santé génomique et augmente les investissements du secteur privé.

Mais dans leur « Rapport sur les tests génomiques destinés directement aux consommateurs », publié mardi, les députés siégeant au Comité des sciences et de la technologie ont conseillé aux décideurs politiques de faire face aux risques potentiels posés par la disponibilité et la portée croissantes des tests génomiques des consommateurs.

Cela comprend les produits qui divulguent l’ascendance familiale et les traits génétiques, ainsi que le diagnostic des résultats pour la santé.

S’appuyant sur des preuves provenant de sociétés de tests génomiques, de professionnels de la santé et de groupes de réflexion, le rapport formule un certain nombre de recommandations que le gouvernement doit prendre en compte lors de la mise à jour de la réglementation.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Des députés conservateurs attaquent le gouvernement pour une réponse «déraisonnable» de la variante Delta Les consultants ont payé des millions pour aider à attribuer de l’argent Covid à des œuvres de bienfaisance sans raison évidente, selon les députés

Évaluation pré-commercialisation des tests par un organisme indépendant

Les députés estiment que cette évaluation devrait couvrir les performances cliniques du test – c’est-à-dire la mesure dans laquelle il peut fournir des informations sur le traitement d’une maladie et la probabilité d’amélioration des résultats – en plus de l’exigence actuelle d’atteindre des performances analytiques, qui décrit dans quelle mesure le test peut identifier la présence d’un gène particulier.

Élaboration de normes techniques

Définir clairement de telles normes faciliterait les efforts de recherche et réduirait le fardeau imposé au NHS de retester les patients après des tests via des tests obtenus dans le commerce, selon le rapport. Cela permettrait également aux consommateurs de différencier les produits de haute qualité et dignes de confiance de ceux dont les normes sont moins strictes.

Mise à jour éventuelle des conseils et accompagnements proposés lors de la fourniture de tests

Les députés ont déclaré que cela pourrait, par exemple, inclure une exigence de fourniture d’un conseil génétique en fonction de la gravité de la maladie testée, et stipuler le pouvoir prédictif du test en même temps que les résultats.

Réexamen de l’utilisation des tests génomiques sur les enfants

Après avoir entendu les témoignages du Nuffield Council of Bioethics et des chercheurs dans le domaine, le Comité a noté des préoccupations concernant l’utilisation inappropriée des tests sur des enfants qui ne peuvent pas donner leur consentement éclairé.

Mettre à jour le cadre de protection des données du Royaume-Uni pour les tests génomiques

Le gouvernement devrait examiner l’adéquation du cadre britannique de protection des données pour les tests génomiques directs aux consommateurs, y compris les risques et les opportunités présentés par les développements technologiques et le nombre croissant de consommateurs utilisant des tests génomiques directs aux consommateurs.

Le député conservateur Greg Clark, qui préside le comité, a reconnu dans un communiqué que les tests génomiques à domicile « ont ouvert la porte à une multitude de nouvelles informations sur notre ascendance, notre santé et même la probabilité de maladie », mais a déclaré que les consommateurs ont besoin de conseils appropriés. .

« Réalisés correctement, les tests génomiques offrent un grand potentiel de connaissances individuelles et peuvent fournir des données qui peuvent faire avancer la recherche médicale », a-t-il déclaré.

«Cependant, ces technologies peuvent soulever des questions de qualité, difficiles à évaluer pour les consommateurs, et peuvent parfois poser des questions éthiques difficiles.»

M. Clark a ajouté que le gouvernement s’était engagé à fournir un « étalon-or » pour les normes éthiques et réglementaires pour la génomique au Royaume-Uni, et a signalé que les recommandations du rapport étaient la première étape pour y parvenir.