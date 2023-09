Les députés espèrent que la visite de Zelensky contrecarrera la lassitude suscitée par le coût du soutien à la guerre

Certains députés, inquiets du déclin de l’enthousiasme de leurs électeurs à soutenir la défense de l’Ukraine, disent qu’ils espèrent que la visite du président Volodymyr Zelensky changera certains cœurs et certains esprits.

« Il est important que nous continuions à rester unis en tant que Canadiens… et à plaider en faveur de l’aide nécessaire pour garantir que l’Ukraine gagne la guerre », a déclaré le député libéral de la région de Toronto, Yvan Baker, président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Ukraine.

La mère et les grands-parents de Baker ont immigré d’Ukraine au Canada après la Seconde Guerre mondiale et bon nombre de ses électeurs de sa circonscription d’Etobicoke-Centre sont d’origine ukrainienne.

Le député libéral de la région de Toronto, Yvan Baker, président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Ukraine, a déclaré que le Canada doit faire tout ce qu’il peut pour assurer la victoire de l’Ukraine. (Olivia Stefanovitch/CBC)

Mais malgré l’apparence d’un large soutien du public canadien, Baker et plusieurs autres députés ont déclaré à CBC News qu’ils craignaient que la lassitude envers la guerre ne commence à s’installer dans leurs circonscriptions, alors que les gros titres sur la guerre sont éclipsés par les problèmes de portefeuille.

Baker a déclaré qu’il ne voulait pas voir le soutien chuter au niveau qu’il a aux États-Unis, où certains républicains s’opposent ouvertement au soutien matériel et financier continu à l’effort de guerre ukrainien. Il a déclaré que cette perspective rendait la visite de deux jours de Zelensky au Canada particulièrement importante.

« Si nous reconnaissons qu’il s’agit d’un combat non seulement pour la souveraineté de l’Ukraine, mais aussi pour l’ordre international fondé sur des règles… il est évident que nous devrions faire tout notre possible pour soutenir les Ukrainiens jusqu’à ce qu’ils gagnent la guerre de manière décisive », a déclaré Baker.

REGARDER | Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’adresse au Parlement canadien : Zelensky remercie le Canada et déclare que l’Ukraine doit l’emporter sur la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a remercié le Canada pour son soutien dans un discours aux parlementaires vendredi, affirmant que la justice doit prévaloir et que la guerre avec la Russie « doit se terminer » avec la victoire de son pays.

Vendredi, lors de sa première visite au Canada depuis que la Russie a lancé son invasion totale, Zelensky a prononcé un discours passionné devant le Parlement, exhortant le Canada et les autres alliés occidentaux à maintenir leur soutien jusqu’à la défaite de la Russie.

Les Canadiens qui remettent actuellement en question l’aide financière et militaire d’Ottawa à l’Ukraine devraient regarder le discours de Zelensky au Parlement, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

«Il suffit de voir le sacrifice de ces gens», a déclaré Champagne, qui représente la circonscription de Saint-Maurice—Champlain au Québec.

« Ils paient de leur vie la démocratie, pour nous tous. Alors si quelqu’un doute encore, regardez simplement le discours. »

La sénatrice conservatrice Denise Batters de la Saskatchewan a écouté Zelenskyy parler à la Chambre des communes tout en portant une vyshyvanka, un chemisier ukrainien traditionnel brodé par sa grand-mère juste avant son départ d’Ukraine pour le Canada il y a un siècle.

« C’était une journée mémorable, un souvenir inoubliable », a déclaré Batters, qui a déclaré avoir eu la chance de parler à Zelenskyy de son héritage ukrainien et de l’histoire de son chemisier.

« J’entends des choses très positives de la part des Canadiens de partout au pays, à savoir qu’ils veulent aider l’Ukraine. »

« Le minimum que nous pouvons faire »

À la suite du discours de Zelensky, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une nouvelle aide militaire de 650 millions de dollars sur trois ans pour permettre à l’Ukraine d’acquérir 50 véhicules blindés, dont des véhicules d’évacuation médicale qui seront construits à London, en Ontario.

Le gouvernement fédéral a également annoncé de nouvelles sanctions contre 63 personnes et entités russes qui, selon Trudeau, étaient complices de l’enlèvement d’enfants ukrainiens et de la diffusion de désinformation et de propagande.

L’annonce de vendredi porte le soutien total du Canada à l’Ukraine depuis 2022 à plus de 9,5 milliards de dollars, a déclaré le Cabinet du Premier ministre.

Le député conservateur Tom Kmiec dit avoir expliqué à ses électeurs pourquoi, selon lui, le Canada doit soutenir la défense de l’Ukraine. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Tom Kmiec, député conservateur de Calgary Shepard, a déclaré avoir entendu certains électeurs s’inquiéter du niveau de l’aide actuelle à l’Ukraine.

« Je l’entends, puis nous nous asseyons et nous avons une bonne conversation. [a] « C’est une bonne explication qu’il s’agit d’une attaque non provoquée contre une nation souveraine », a déclaré Kmiec.

« Nous devons continuer à les soutenir. C’est le minimum que nous puissions faire. »

REGARDER | Zelensky rencontre le gouverneur général : « N’abandonnez pas » : Zelensky décrit sa rencontre avec le gouverneur général Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que lors de sa rencontre avec la gouverneure générale Mary Simon, elle lui avait appris un mot inuktitut – ajuinata – qui signifie « N’abandonnez pas ».

Ron McKinnon, député libéral de Coquitlam—Port Coquitlam, a déclaré qu’il avait également entendu des plaintes occasionnelles, mais il croyait que la plupart des électeurs soutenaient la cause.

« C’est un combat incroyablement important », a-t-il déclaré.

Mike Kelloway, député libéral de Cape Breton—Canso, a déclaré qu’il croyait que l’Ukraine était une question qui devrait unir les Canadiens.

« Si vous pensez que la guerre en Ukraine n’a pas d’impact sur nous, regardez l’inflation », a-t-il déclaré. « Si quelque chose se produit dans une partie du monde, si nous l’ignorons, nous le faisons à nos risques et périls. »

Yaroslav Baran, co-fondateur du Café Ukraine, un centre de ressources à Ottawa pour les réfugiés ukrainiens, a déclaré qu’il s’inquiétait de la lassitude de l’Ukraine.

« C’est ce qui me tient éveillé », a déclaré Baran, qui a regardé le discours de Zelensky au Parlement.

« Plus une guerre dure longtemps, plus elle échappe à la une des journaux… Il faut se battre pour maintenir l’attention et, par extension, le soutien politique. »