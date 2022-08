Les députés entendront plus de témoignages sur l’ingérence politique présumée dans l’enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse

Les députés entendent plus de témoignages sur l’ingérence politique présumée dans l’enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse Surintendant de la GRC de la Nouvelle-Écosse Darren Campbell et Lia Scanlan, ancienne directrice des communications de la GRC en Nouvelle-Écosse, témoignent lors d’une audience parlementaire pour répondre aux allégations d’ingérence politique potentielle dans l’enquête sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse.

Deux des personnes à l’origine d’une accusation d’ingérence politique dans l’enquête sur la fusillade de masse d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse comparaîtront devant un comité de la Chambre des communes mardi.

Surintendant en chef de la GRC. Darren Campbell et Lia Scanlan, directrice des communications stratégiques, ont chacun accusé la commissaire Brenda Lucki d’avoir déclaré avoir subi des pressions de la part du gouvernement fédéral pour s’assurer que des informations sur les armes du tireur soient publiées lors d’une conférence de presse.

Les notes manuscrites de Campbell, prises au sujet d’un appel téléphonique avec Lucki, Scanlan et d’autres heures après la conférence de presse du 28 avril 2020, indiquent que Lucki a mentionné qu’elle avait fait une promesse au ministre et que les informations sur les armes étaient liées à l’arme à venir législation.

Bill Blair, alors ministre de la Sécurité publique, a été accusé d’avoir exercé cette pression, mais lui et Lucki ont nié à plusieurs reprises que Blair s’était ingéré dans l’enquête.

Le déchaînement de 13 heures par un homme armé a coûté la vie à 22 personnes et fait maintenant l’objet d’une enquête publique.

Lia Scanlan était chef des communications pour la GRC de la Nouvelle-Écosse en avril 2020. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Scanlan a écrit une lettre au commissaire plus d’un an après la fusillade, faisant écho aux préoccupations de Campbell et disant à Lucki que la réunion était “épouvantable, inappropriée, non professionnelle et extrêmement dépréciante”.