Les députés enquêteront si Rishi Sunak a annulé le secrétaire du cabinet en renommant Suella Braverman

Un puissant comité des Communes enquêtera sur les affirmations selon lesquelles Rishi Sunak a ignoré les craintes du secrétaire du cabinet en matière de sécurité lorsqu’il a reconduit Suella Braverman, L’indépendant a appris.

La commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles est sur le point d’écrire au Cabinet Office pour déterminer si un avertissement a été rejeté avant que la ministre de l’Intérieur ne reçoive son poste – malgré sa violation du code ministériel.

Il pourrait même lancer une enquête complète, semble-t-il, ouvrant la perspective d’audiences publiques pour découvrir la vérité derrière la controverse qui a secoué les premiers jours au pouvoir de M. Sunak.

“C’est quelque chose que le comité va examiner”, a déclaré une source bien placée, ajoutant: “Cela se fera probablement par correspondance la semaine prochaine.”

Cette décision renforce la pression sur le Premier ministre, qui n’a pas nié avoir reçu des conseils de ne pas ramener Mme Braverman – après qu’il a été signalé que le secrétaire du cabinet, Simon Case, était “livide”.

David Lammy, secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, a déclaré: “Nous devrions certainement savoir quel conseil Rishi Sunak a reçu du secrétaire du cabinet quant à savoir s’il aurait dû la reconduire.”

Le Premier ministre se bat également contre les allégations selon lesquelles il aurait induit les députés en erreur au sujet du limogeage de Mme Braverman – six jours seulement avant ce qui a été qualifié d ‘«accord sale» pour la renvoyer au ministère de l’Intérieur, en échange de son soutien, le ramener au n ° 10.

Mercredi, lors des questions au Premier ministre (PMQ), M. Sunak a affirmé qu’elle avait “soulevé le problème” de sa violation du code ministériel, en divulguant des informations sensibles à partir d’un e-mail personnel.

Mais il est largement admis que “l’erreur” n’a été révélée que lorsqu’un député a alerté Downing Street, après quoi l’ancienne première ministre Liz Truss a confronté et renvoyé le ministre de l’Intérieur.

La semaine dernière, Mme Braverman a admis la violation des règles en envoyant des propositions de règles d’immigration plus souples à son compatriote de droite Sir John Hayes, copiant accidentellement un assistant à un autre député, qui a tiré la sonnette d’alarme.

Quelques heures plus tôt, devant le n ° 10, M. Sunak avait promis au pays: “Ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux.”

John McDonnell, du parti travailliste, membre de la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, a appelé celle-ci à enquêter pour savoir si les craintes du secrétaire du cabinet ont été écartées.

“Lorsqu’un ministre a violé la sécurité, quelle évaluation est faite du risque de futures violations par le ministre concerné?” écrivit-il à son président conservateur William Wragg.

“Et qui est impliqué dans la réalisation de cette évaluation et la fourniture de l’évaluation des risques au Premier ministre?”

La source proche du comité a déclaré: “C’est le domaine du comité – la propriété et l’éthique – il regardera donc avec bienveillance John’s [McDonnell] demande.”

Plus tôt, le n ° 10 a doublé l’affirmation de M. Sunak selon laquelle Mme Braverman avait avoué la violation, son porte-parole insistant sur le fait qu’elle était “exacte” – tout en étant incapable de dire comment il avait vérifié sa version des événements.

Il a également insisté sur le fait que le MI5 avait confiance dans le ministre de l’Intérieur, après une allégation distincte selon laquelle elle avait fait l’objet d’une enquête sur la fuite d’un article impliquant le service de sécurité.

Mais Caroline Nokes, ancienne ministre conservatrice du ministère de l’Intérieur, a déclaré que les “grandes questions” sur le retour de Mme Braverman doivent être clarifiées, ajoutant: “Si cela signifie une enquête complète, alors je pense que c’est la bonne chose à faire.”

Et Mark Pritchard, un ancien membre conservateur de la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité, a tweeté : « Le MI5 doit avoir confiance dans le ministre de l’Intérieur, quel qu’il soit.

“C’est une relation de confiance vitale, essentielle à la sécurité et au contrôle démocratique du MI5 au Royaume-Uni. Toute rupture de cette relation est mauvaise pour le Service de sécurité et le gouvernement. Il faut trier au plus vite. »

David Blunkett, l’ancien ministre de l’Intérieur travailliste, a fait valoir que les services de sécurité et de renseignement nationaux et étrangers ne pourraient plus partager d’informations sensibles.

“Les agences de sécurité internationales hésiteront à partager avec nous si elles craignent que leurs informations ne soient transmises au gouvernement lui-même”, a-t-il déclaré à la Chambre des lords.