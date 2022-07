Les députés enquêtent sur une ingérence politique présumée dans l’enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse

Les députés du comité de la sécurité publique de la Chambre des communes se réunissent lundi pour déterminer s’il y a eu ingérence politique avec la GRC alors qu’elle enquêtait sur la fusillade d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse.

Un peu plus d’une semaine après qu’un homme armé a tué 22 personnes au cours d’une fusillade de 13 heures, la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a tenu une réunion avec des officiers supérieurs en Nouvelle-Écosse qui a été décrite par les personnes présentes comme tendue.

Surint. Darren Campbell, qui était en charge de l’enquête, a écrit dans ses notes que Lucki avait mentionné avoir promis au gouvernement fédéral de divulguer des informations sur les armes utilisées par le tireur.

Lia Scanlan, directrice des communications de la GRC, a également déclaré à l’enquête publique sur la fusillade que le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, et le premier ministre Justin Trudeau “pesaient sur ce que nous pouvions et ne pouvions pas dire”, bien qu’elle n’ait pas précisé. sur ce que cela signifiait.

Trudeau et Blair ont catégoriquement nié toute ingérence politique et Lucki a répété à plusieurs reprises qu’elle ne ressentait aucune pression de la part des autorités fédérales.

Le comité entendra Lucki ainsi que d’autres membres supérieurs de la GRC au quartier général national, des officiers supérieurs de la GRC de la Nouvelle-Écosse, Blair et le sous-ministre de la Sécurité publique Rob Stewart.

La liste des témoins n’inclut pas Scanlan ou Campbell, qui doit comparaître devant l’enquête publique sur la fusillade à Halifax le même jour.

Les notes de Campbell soulignent que la rencontre avec Lucki et plusieurs autres personnes du quartier général national de la GRC l’a surpris.

“J’ai estimé que la conférence de presse était honnête et avenante et que nous étions en mesure de protéger les informations pour protéger l’intégrité de l’enquête en cours”, a-t-il écrit.

On ne sait pas quand les notes ont été écrites, bien qu’elles fassent référence à la réunion comme étant dans le passé.

Campbell a écrit que Lucki était “évidemment bouleversée”, bien qu’elle n’ait pas élevé la voix. Il a dit que Lucki l’avait accusé de lui manquer de respect en ne suivant pas les instructions, et que cela l’avait troublé.

Il pensait que révéler des informations sur les armes utilisées dans les meurtres compromettrait l’enquête tant au Canada qu’aux États-Unis. Le tireur Gabriel Wortman a fait passer en contrebande un certain nombre d’armes de poing et d’armes d’assaut du Maine, dont une qui lui a été donnée par un ami. Personne dans l’un ou l’autre pays n’a été accusé d’infractions liées aux armes dans cette affaire.

“La commissaire a déclaré qu’elle avait promis au ministre de la Sécurité publique et au bureau du premier ministre que la GRC (nous) divulguerions ces informations”, lit-on dans les notes de Campbell.

“Le commissaire a alors dit que nous ne comprenions pas, que cela était lié à la législation en cours sur le contrôle des armes à feu qui rendrait les officiers et le public plus sûrs.”

Le 1er mai 2020, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il remplissait une promesse électorale en interdisant 1 500 types de fusils d’assaut. Lors de l’annonce, Trudeau a fait référence à la fusillade en Nouvelle-Écosse comme un exemple de ce que les changements étaient censés empêcher.

Lors de la même conférence de presse, on a demandé à Blair si la liste incluait le type d’armes utilisées par Wortman, et il a confirmé que certaines l’étaient, bien qu’il n’ait pas donné de détails. Depuis les allégations, il a déclaré avoir discuté de l’enquête sur les fusillades et des mesures de contrôle des armes à feu avec Lucki, mais que ces discussions étaient séparées.

La GRC n’a pas non plus divulgué d’informations sur les armes au public. Les médias, dont La Presse canadienne, plaidaient devant le tribunal à l’époque pour voir ces informations, qui ont été masquées dans les documents de police utilisés pour obtenir des mandats de perquisition dans l’affaire. L’information a finalement été publiée par le biais de la législation sur l’accès à l’information en novembre.

Les notes manuscrites de Campbell ont été publiées dans le cadre de l’enquête publique en cours sur la fusillade. Ils ont été joints comme pièce à un document cinglant décrivant des dizaines de cas dans lesquels la GRC a dissimulé ou obscurci des informations de base sur l’affaire dans les trois mois suivant la fusillade.

Cela inclut le nombre de victimes, leur relation avec le tireur, le fait qu’une victime était un enfant, le nombre de scènes de crime, la raison du premier appel au 911 la nuit où les meurtres ont commencé et le moment où la police a appris que le tireur était déguisé en un agent de la GRC, entre autres.

Campbell et le surintendant en chef. Chris Leather a été le principal porte-parole de la GRC lors de six séances d’information publiques tenues entre le 19 avril et le 4 juin 2020.

La Presse canadienne

