Mike Morrice, député du Parti vert de Kitchener-Centre, se lève à la Chambre des communes, le lundi 29 novembre 2021 à Ottawa. Les deux députés du parti vert menacent de quitter le parti et de siéger en tant qu’indépendants si la course à la direction est suspendue, selon un courriel interne. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Les deux députés du Parti vert ont menacé de quitter le parti et de siéger en tant qu’indépendants si la course à la chefferie était suspendue, selon un courriel interne obtenu par La Presse canadienne.

Elizabeth May et Mike Morrice s’inquiètent de l’agitation et des conflits en cours au sein du parti.

Un courriel envoyé aux chefs du parti depuis le bureau de Morrice vendredi indique que la suspension de la course ou la mise en œuvre des plans proposés pour fermer ses bureaux causerait des «dommages irréversibles», ajoutant que les Verts sont à la croisée des chemins.

À la fin de la semaine dernière, la présidente du parti, Lorraine Rekmans, a démissionné dans une lettre qui disait aux membres qu'”il n’y a pas de vision pour un avenir meilleur”.

Morrice et quatre des six candidats à la direction ont récemment publié une déclaration commune pour condamner la mauvaise interprétation de la dirigeante par intérim Amita Kuttner – qui est transgenre et non binaire – lors d’un événement Zoom du parti, bien qu’ils aient félicité Rekmans pour ses excuses immédiates.

Les Verts ont lancé cet été une course à la direction pour trouver un remplaçant à Annamie Paul, qui a démissionné après une performance décevante aux élections de 2021.

