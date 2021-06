Les députés du parti de Netanyahu chahutent son rival Bennett alors qu’il prononce un discours à la session de la Knesset pour confirmer le nouveau gouvernement israélien (VIDEO)

Bennett, chef de l’alliance Yamina et figure clé de la coalition de huit partis cherchant à renverser Netanyahu, a été le premier à prononcer son discours lors de la séance cruciale de la Knesset dimanche.

Mais lorsqu’il est monté sur scène, il pouvait à peine parler, alors que des députés du parti Likoud de Netanyahu et des députés ultra-orthodoxes l’interrompaient constamment en criant « menteur » et « criminel. » Certains des législateurs les plus agités ont dû être escortés hors de la salle par la sécurité.

Bennett a répondu au chahut en disant qu’Israël était « Face à un défi interne, une fracture parmi les gens qui se manifeste à ces moments-là. » Cette scission de la société, qui s’est produite pendant le règne de Netanyahu, « nous a conduits à une tempête de haine et à un affrontement de frères, à la paralysie du pays », il a insisté.

Si les députés votent pour soutenir la coalition du « changement » plus tard dans la journée, Netanyahu quittera le poste de Premier ministre après 12 années consécutives au pouvoir. Bennett deviendra son remplaçant jusqu’en 2023, le poste de Premier ministre revenant ensuite à Yair Lapid du parti Yesh Atid – c’est-à-dire si la coalition parvient à rester soudée jusque-là. Le bloc « changement » ne bénéficie actuellement que d’une faible majorité à la Knesset.

Lapid a choisi de renoncer à son discours préparé à cause des hackers. Au lieu de cela, il a fustigé les législateurs de droite pour leur comportement, affirmant que les Israéliens sont « honte de vous et rappelé pourquoi vous devez être remplacé. »

