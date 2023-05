Les députés du mur rouge avertissent Rishi Sunak de retirer son doigt d’ici l’été ou de faire face à une défaite électorale

DIX députés du mur rouge rendront public demain pour avertir que Rishi Sunak doit retirer son doigt d’ici l’été ou risquer l’anéantissement lors des élections.

Les conservateurs inquiets préviennent que sans un projet de loi de nivellement très coûteux adopté d’ici juillet, il sera trop tard pour eux de conserver leurs sièges dans les Midlands l’année prochaine.

Dirigés par le patron du Nottinghamshire Council et député de Mansfield, Ben Bradley, les députés implorent le Premier ministre de les aider à « démontrer clairement sur le pas de la porte ce que les politiques conservatrices signifient dans le monde réel pour les emplois et les familles ».

Ils préviennent : « Cela doit se faire de toute urgence, avant l’été. »

Les rangs conservateurs craignent de plus en plus que le parti ne se dirige vers un coup de marteau dans les urnes l’année prochaine après de lourdes défaites aux élections locales de la semaine dernière.

Les députés craignent que M. Sunak ne soit trop attaché à ses cinq principales promesses d’arrêter les bateaux et de réparer l’économie et les listes d’attente du NHS – et souhaitent que le Premier ministre offre une vision plus positive aux électeurs.

Dans une lettre au n ° 10, les députés écrivent: « Si le gouvernement ne parvient pas à adopter cette loi, notre opportunité de saisir cette chance et d’offrir des avantages tangibles et réels à nos électeurs avant les prochaines élections générales sera perdue. »

Les signataires de la lettre d’avertissement comprennent l’ancien ministre Brendan Clarke-Smith et d’autres gagnants de 2019 comme Mark Fletcher de Bolsover et Tom Randall dont le siège de Gedling est l’un des plus marginaux du pays Gedling.

Ils ont ajouté : « Le Brexit était une opportunité unique pour notre pays de reprendre le contrôle et de gouverner son propre destin. Nous savons que votre gouvernement comprend que ce n’était que le premier chapitre de notre renouveau conservateur et national.

« Maintenant, avec le projet de loi de nivellement, nous pourrons redonner ce contrôle aux personnes et aux entreprises locales qui savent mieux que n’importe quel gouvernement comment créer des emplois et de la prospérité. »

Le projet de loi sur le nivellement et la régénération du gouvernement contient des pans entiers de réforme de la planification et d’améliorations des zones délabrées et des rues principales oubliées.

Mais il est actuellement bloqué dans les Lords après avoir été modifié des centaines de fois.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: «Nous restons déterminés à faire avancer les investissements dans les zones qui en ont le plus besoin, à présenter le projet de loi de nivellement et de régénération au Parlement et à travailler avec les dirigeants locaux par le biais d’accords de décentralisation dans les East Midlands et à conclure des accords avec d’autres domaines qui les veulent.

Les alliés de Michael Gove disent que le secrétaire de mise à niveau est « soucieux de s’attaquer le plus rapidement possible à la législation ».

Il fait pression pour que le projet de loi revienne à la Chambre des communes avant les vacances d’été, mais des sources ont averti que cela pourrait ne pas être possible en raison d’un calendrier parlementaire chargé.

Rishi Sunak a été fortement moqué par Sir Keir Starmer du Labour à propos de la perte de plus de 1000 conseillers de son parti jeudi dernier.

Aux PMQ, Sir Keir a plaisanté: « Cette fois la semaine dernière, le Premier ministre a dû corriger le dossier sur les affirmations trompeuses qu’il a faites sur les chiffres de l’emploi. Peut-il fournir une autre mise à jour maintenant qu’il a coûté leur emploi à mille conseillers conservateurs? »

Mais le Premier ministre a répondu: « Peut-être que je peux juste offrir à l’honorable monsieur un tout petit conseil de l’un de ses prédécesseurs … Tony Blair … il a dit que le très honorable monsieur peut être aussi arrogant qu’il le souhaite à propos des élections locales , viennent une élection générale, la politique compte. Et nous savons … le problème pour lui, c’est qu’il n’en a pas. «