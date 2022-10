Cette décision a été saluée par les hauts responsables ukrainiens comme un “signal puissant” adressé au monde

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté jeudi une résolution exhortant ses Etats membres à “déclarer le régime russe actuel comme terroriste.”

La résolution a été massivement soutenue par les membres de l’APCE présents à la session, avec 99 voix en sa faveur et une abstention. L’instance compte au total 306 sièges et deux fois plus de membres, dont la moitié sont titulaires et l’autre moitié suppléants.

L’adoption de la résolution a été célébrée par de hauts responsables ukrainiens, dont le président Vladimir Zelensky, qui s’est adressé à l’assemblée avant le vote.

“C’est un signal fort à la communauté mondiale et à la Russie que la punition des crimes est inévitable !” Zelensky a déclaré dans un message sur Twitter.

Cette remarque a été reprise par le Premier ministre ukrainien Denis Shmigal, qui a qualifié la résolution de “le premier pas” dans la bonne direction, réaffirmant le refus de l’Ukraine de négocier avec la Russie. Kiev exhorte depuis longtemps ses bailleurs de fonds occidentaux à désigner la Russie comme “État parrain du terrorisme” sur l’opération militaire en cours de Moscou contre le pays.

Lire la suite La Russie a changé de tactique en Ukraine – haut responsable

La Russie s’est officiellement retirée du Conseil de l’Europe en mars, l’accusant d’être un “une plate-forme pratique pour l’information et les campagnes politiques de l’OTAN.” Peu de temps après, l’APCE a voté l’expulsion du pays pour son opération militaire contre l’Ukraine.

Moscou a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.