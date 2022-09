Tapes dans le dos des députés d’Okanagan-Shuswap pour le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre.

Il a enfermé la direction dans un glissement de terrain samedi soir, devenant le premier chef de parti depuis l’ancien premier ministre Stephen Harper à gagner par une marge décisive au premier tour de scrutin.

« Pierre Poilievre est au cœur d’un mouvement qui a motivé les Canadiens à s’engager dans la politique fédérale, comme en témoigne le nombre record d’adhésions enregistrées par des Canadiens soucieux de leur nation et motivés à contribuer à des solutions », a déclaré North-Okanagan-Shuswap. Le député Mel Arnold.

«Je suis encouragé de voir cette augmentation de l’engagement politique, en particulier dans le nord de l’Okanagan-Shuswap, et je remercie tous ceux qui se sont portés volontaires dans les campagnes, se sont inscrits pour devenir membre du mouvement et ont voté pour l’avenir de notre parti et de notre nation. ”

Tracy Gray, députée de Kelowna-Lake Country, était la coprésidente de la campagne de Poilievre en Colombie-Britannique.

« Sous la direction de M. Poilievre, les conservateurs continueront de tenir le gouvernement responsable de son incapacité à maîtriser la crise du coût de la vie et l’inflation et à offrir une alternative conservatrice solide aux Canadiens », a-t-elle déclaré. « Il est clair que les Canadiens souffrent et recherchent l’espoir et sont prêts pour un gouvernement prêt à s’attaquer à des problèmes importants comme l’inflation, les crimes violents et les augmentations d’impôts.

Le député d’Okanagan-Similkameen-Nicola, Dan Albas, a souligné la victoire écrasante de Poilievre.

“Il devait gagner dans toutes les régions du pays”, a déclaré Albas. “Il comprend clairement qu’il doit changer cette blessure en espoir.”

Albas a ajouté qu’il croyait que l’approche de Poilievre sur des questions importantes trouverait un écho auprès des électeurs au-delà du Parti conservateur.

Poilievre a obtenu 68,15 % du total des points lors de l’élection à la direction du parti, ainsi que plus de 70 % du vote populaire. L’homme de 43 ans représente la circonscription de Carleton en Ontario. Il est député depuis 2004. Le Parti conservateur détient actuellement 119 des 338 sièges de la Chambre des communes.

