Les députés disent que la démocratie s’effiloche au Canada – mais il y a de l’espoir

Un certain nombre de députés affirment que la démocratie canadienne est sous pression sur plusieurs fronts, en partie à cause des impacts des médias sociaux et de l’extrême partisanerie.

Mais les huit députés qui ont participé à une série d’entrevues individuelles avec l’émission de CBC La maison au cours de l’été, ils ont également exprimé l’espoir que des changements dans le système canadien et une meilleure compréhension mutuelle pourraient conduire à une meilleure politique.

Des députés de partout au pays ont rencontré les journalistes de CBC pour discuter dans leur circonscription. Ils ont été diffusés dans le cadre d’une série spéciale d’été sur La maison appelé « Les arrière-cours des simples députés « .

De nombreux députés se sont dits préoccupés par le rôle que jouent les médias sociaux dans la démocratie. Plusieurs ont soutenu que cela exacerbe les différences et fait obstacle à des conversations constructives.

La maison49:34Des vaches aux cockpits : notre été à discuter avec les députés de leurs circonscriptions Dans une édition spéciale de fin d’été de La Maison, le programme revient sur certains des moments les plus intéressants, éclairants et intenses de notre série estivale. Les journalistes de CBC ont parlé à huit députés différents de ce qui les a poussés à se lancer en politique, de leurs espoirs pour leur séjour à Ottawa et de ce qu’ils aiment le plus dans leur circonscription.

« On dirait que je suis un vieil homme. Et peut-être que je le suis. Mais si je pouvais me débarrasser d’une chose dans la société, ce serait le téléphone cellulaire », a déclaré le député conservateur Stephen Ellis, qui représente la circonscription de Cumberland-Colchester. en Nouvelle-Écosse.

« Malheureusement, j’en utilise deux chaque jour. »

Ellis a également déclaré que ce pays n’en faisait pas assez pour enseigner aux enfants et aux jeunes adultes comment exprimer leur tristesse et leur souffrance d’une manière qui ne se manifeste pas par de la colère.

« Nous devons nous asseoir avec les gens et les entendre. Nous devons entendre leurs paroles et comprendre quels sont leurs problèmes », a-t-il déclaré.

Christine Normandin, députée du Bloc Québécois représentant Saint-Jean, a également une vision jaunâtre du rôle que jouent les médias sociaux dans la vie politique.

« J’ai quelques collègues qui étaient présents lors des élections précédentes et qui me disaient que s’ils se retiraient un jour de la politique, ce serait pour deux raisons », a-t-elle déclaré.

« Soit ils seront assez vieux, soit ils en auront assez grâce aux réseaux sociaux. »

Toucher les gens dans le monde réel

Plusieurs députés, dont Normandin, ont déclaré qu’ils tentaient de lutter contre l’isolement et d’autres effets potentiels des médias sociaux de manière simple : en rencontrant les gens en personne.

Le député libéral Sameer Zuberi, représentant la circonscription québécoise de Pierrefonds-Dollard, a déclaré qu’il pensait que les élections de 2021 avaient réellement contribué à rassembler davantage de personnes dans une période difficile de pandémie.

« Nos relations sociales étaient tendues et je pense que le tissu démocratique également, du fait de l’absence de contact, l’était également. Et donc le contact humain grâce à la connexion avec les électeurs en période électorale… est extrêmement important », a-t-il déclaré.

Pour certains députés, la négativité des médias sociaux s’est transformée en menaces et en abus réels.

Jenny Kwan, députée néo-démocrate de Vancouver-Est, s’est dite préoccupée par la montée de l’extrémisme de droite, inspiré par l’ancien président américain Donald Trump.

« J’ai vu comment les gens sont devenus très ouverts à l’idée de discrimination, de racisme et de suprématie blanche », a-t-elle déclaré. « Et je vois une partie de cela, vous savez, émerger dans notre communauté. »

Alors qu’elle et la journaliste de CBC Anne Penman discutaient de la question dans la circonscription de Kwan, la députée a été confrontée à quelqu’un qui a commencé à lui crier des insultes racistes, notamment : « Tu n’as pas ta place ici, Jenny » et « Rentre chez toi, Jenny ». «

« J’espère que la colère vient d’un besoin, pour que les gens soient entendus et soutenus. Je travaille donc dur pour ne pas la prendre personnellement, même si c’est très personnel et parfois très blessant », a déclaré Kwan.

« Des gens m’ont dit en face, par exemple, avec le COVID-19, qu’il s’agissait du ‘virus Kwan’. »

La collègue du caucus de Kwan, la députée du Nunavut Lori Idlout, a déclaré que la vague de menaces visant les députés l’année dernière était l’une des deux choses qui lui faisaient craindre pour la démocratie canadienne – l’autre étant les manifestations en convoi de 2022.

« Les députés et les législateurs doivent savoir qu’ils peuvent faire leur travail sans crainte, sans savoir que la vie de leurs familles est en danger à cause des autres menaces qui pourraient leur être imposées », a déclaré Idlout.

Même si elle se sent parfois déprimée par l’état de la démocratie, Kwan affirme qu’il existe souvent une solution simple.

« Je reviendrai et je marcherai dans les rues. Je renouerai avec les gens, je leur parlerai », a-t-elle déclaré. « Pas en tant que politicien, juste en tant qu’être humain. Et [I] me mettre à la terre. Ensuite, je réalise pourquoi je suis ici. »

Tendre la main

De nombreux députés ont convenu qu’un sentiment de dislocation, d’incompréhension ou de dévalorisation est au cœur d’une partie de la colère présente dans la politique canadienne.

Le député conservateur Fraser Tolmie a longuement expliqué combien de ses électeurs de la circonscription de Moose Jaw-Lake-Centre-Lanigan en Saskatchewan se sentaient aliénés par la politique à Ottawa.

« Ils se sentent frustrés », a-t-il déclaré. « Parce que, vous savez, les défis auxquels ils sont confrontés — ils ont l’impression de ne pas être entendus. »

Ce point de vue a été repris par son collègue député conservateur Michael Barrett, dans Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, qui a soutenu que des politiques comme la taxe sur le carbone punissaient les activités que les habitants de sa circonscription considéraient comme faisant simplement partie de leur vie quotidienne et de leurs moyens de subsistance.

Tolmie a déclaré que son travail consiste à s’assurer qu’il écoute ses électeurs.

« Quand l’ego et la fierté font obstacle et que c’est ma voie ou l’autoroute, alors vous perdez le contact avec les gens que vous représentez. Et vous devez vous rappeler que tout le monde n’a pas voté pour vous », a-t-il déclaré.

Chaque député voyait des solutions légèrement différentes aux problèmes auxquels est confrontée la politique canadienne, mais beaucoup se sont concentrés sur un changement de compréhension – et sur une augmentation collective de la patience et de la courtoisie.

Le libéral Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton, s’est dit préoccupé par un recul démocratique généralisé dans le monde.

« Je pense que le Canada a gardé ses frontières ouvertes et son cœur ouvert », a-t-il déclaré. « Cela ne veut pas dire que nous devons le prendre pour acquis. »

Gaheer, l’un des nombreux députés interviewés cet été qui ont immigré au Canada, a lancé un appel à une nouvelle compréhension commune des objectifs communs parmi les politiciens.

« Essentiellement, il faut comprendre que nous ne sommes pas des Canadiens libéraux, nous ne sommes pas des Canadiens conservateurs, nous ne sommes pas du Bloc, ni du NPD – nous sommes des Canadiens. »

La série estivale « Bacbkbenchers’ Backyards » a été compilée à partir d’entrevues menées à travers le pays par Catherine Cullen, Jennifer Chevalier, Emma Godmere, Kristen Everson, Christian Paas-Lang, Mary-Catherine McIntosh, Anne Penman et Nick Murray. Vous pouvez trouver des liens vers chaque épisode ici.