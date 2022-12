Les députés des Fidji mettent fin à 10 jours d’incertitude en votant pour un nouveau Premier ministre

Le scrutin s’est déroulé en secret, mais avec l’Alliance populaire et le Parti de la Fédération nationale faisant campagne ensemble, il s’agissait probablement de l’un des deux députés d’arrière-ban de la SODELPA après que le parti ait été divisé sur la question de savoir avec qui former le gouvernement.

Cela signifie qu’un membre de la coalition a traversé le parquet et a voté contre Rabuka et son choix pour l’orateur.

« Nous avons réussi à nous en sortir et nous sommes ici aujourd’hui avec un nouveau gouvernement pour nous guider.

Les partisans de l’Alliance populaire célèbrent le retour de Sitiveni Rabuka au poste le plus élevé à Suva, aux Fidji. Le crédit:Getty Images

“C’est la démocratie et c’est mon héritage, la constitution de 2013”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre et chef du parti FijiFirst, Frank Bainimarama, en route pour voter lors des élections. Ses 16 années au pouvoir sont terminées. Le crédit:Getty Images

Bainimarama et le commissaire de police avaient saisi des informations faisant état de lapidations contre des Fidjiens indiens minoritaires pour faire appel à l’armée pour aider à maintenir la loi et l’ordre dans la nation frappée par le coup d’État.

Le conseil a dû se réunir à nouveau et voter une deuxième fois cette semaine après que les membres non actuels ont voté au premier tour de scrutin.

Il a dit que les Fidjiens étaient unis et derrière le nouveau gouvernement, avec un sentiment d’excitation et d’exubérance dans la communauté.

Les Indo-Fidjiens ont utilisé le hashtag FijiIsUnited, écrivant sur les réseaux sociaux : “Je fais partie du groupe minoritaire aux Fidji et je me suis senti complètement en sécurité avant les élections, pendant les élections et après les élections”.

Les tensions entre les Fidjiens autochtones – environ 60% de la population – et les Indo-Fidjiens, les descendants de travailleurs indiens sous contrat qui représentent environ un tiers, ont entaché la politique.

