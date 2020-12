La mauvaise communication a été citée comme un obstacle pour les personnes handicapées, avec le manque de langue des signes lors des séances d’information télévisées du gouvernement et un soutien insuffisant pour les personnes sourdes et malentendantes qui lisent sur les lèvres et luttent avec l’introduction des masques faciaux.

«Ils ont été confrontés à des problèmes d’accès inégal à la nourriture et à des pratiques potentiellement discriminatoires dans les services de santé et de protection sociale.

«Le gouvernement a mis beaucoup trop de temps à répondre aux préoccupations concernant l’engagement et la communication: nous avons besoin de mécanismes véritablement efficaces par lesquels les personnes handicapées peuvent influencer les politiques et pratiques qui les concernent, et garantir que les droits et les égalités durement acquis ne sont pas érodés.