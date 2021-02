Les eurodéputés demandent que les droits des soi-disant travailleurs de l’économie des petits boulots soient renforcés, après avoir voté mercredi en faveur de l’égalité des conditions de travail pour eux.

Les règles applicables aux travailleurs de l’économie à la demande ou des plateformes varient à travers le continent, certains pays ne leur accordant pas les droits fondamentaux accordés aux autres travailleurs.

Les législateurs européens souhaitent désormais que la Commission européenne présente une proposition visant à les protéger avec ces mêmes droits fondamentaux.

Pour l’eurodéputé en charge du rapport, Özlem Demirel, il s’agit de lutter contre la pauvreté au sein de la population active

«On les appelle des indépendants et des choses comme ça et ils ont des conditions de travail pires. Ils n’ont pas de bons salaires. Ils n’ont pas de sécurité d’emploi. Pour moi, il est important qu’un cadre soit donné et qu’ils soient considérés comme des travailleurs et qu’ils peuvent s’unir dans les syndicats et lutter pour des conventions collectives et pour de meilleurs salaires », a déclaré Demirel à Euronews.

La Commission européenne doit maintenant décider si elle présentera ou non des propositions pour renforcer les droits des travailleurs de la plateforme.

Par ailleurs, il a présenté une proposition de directive européenne sur un salaire minimum adéquat en octobre dernier, visant à lutter contre la pauvreté au travail.

Et avec 9,4 pour cent de la population active de l’UE, soit environ 19 millions de personnes, vivant dans la pauvreté, le bloc de 27 membres souhaite réduire ce nombre de manière significative.

Les députés ont salué l’idée de cette nouvelle directive mercredi dans le même rapport sur les travailleurs des plateformes, garantissant que les salaires minimums légaux sont, le cas échéant, toujours fixés au-dessus du seuil de pauvreté.

Mais pour Esther Lynch, la secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats (CES), la directive devrait tenir compte de la différence du coût de la vie qui varie considérablement d’un pays européen à l’autre.

« Il doit tenir compte du montant du loyer (des coûts), de la quantité de nourriture, de la gratuité de la garde des enfants. »