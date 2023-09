Les députés demandent le déclassement des champignons magiques et des drogues psychédéliques

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les champignons magiques et autres drogues psychédéliques devraient être reclassés comme « une question d’urgence » pour soutenir la recherche clinique sur les traitements médicaux et thérapeutiques, a déclaré un groupe de députés influents.

Un rapport de la commission des affaires intérieures indique qu’il existe un « nombre croissant de preuves » suggérant que les psychédéliques – et la psilocybine en particulier – pourraient avoir des avantages thérapeutiques, notamment dans le traitement de la dépression et du SSPT.

Le groupe multipartite a recommandé que le gouvernement de Rishi Sunak déclasse les drogues psychédéliques de classe A du tableau 1 au tableau 2 afin que les universitaires puissent tester plus facilement leur « valeur thérapeutique ».

Le puissant comité a soutenu une plus grande fourniture de produits à base de cannabis à des fins médicales – même s’il n’est pas allé jusqu’à dire que le cannabis devrait être légalisé ou réglementé pour un usage non médical.

Le groupe multipartite de députés a également recommandé l’utilisation d’espaces sûrs à travers le Royaume-Uni pour que les utilisateurs puissent consommer de l’héroïne et d’autres substances dans des « salles de consommation » sous surveillance médicale – ainsi que des tests plus approfondis lors des festivals.

Le gouvernement écossais a fait pression pour que soit mis en place un système dit de consommation sûre, les efforts en ce sens ayant jusqu’à présent été bloqués par Westminster.

Mais la commission des affaires intérieures a recommandé qu’un projet pilote à Glasgow soit soutenu par Westminster et financé conjointement par les deux gouvernements.

Si le gouvernement de Rishi Sunak n’est toujours pas disposé à soutenir le projet pilote, le pouvoir de le mettre en place devrait être transféré au gouvernement écossais, a déclaré la commission.

Plus largement, les députés ont recommandé de piloter de telles installations – où les héroïnomanes et autres toxicomanes peuvent consommer des substances sous surveillance médicale dans le but que l’environnement contribue à prévenir les surdoses – dans les régions du Royaume-Uni où le gouvernement local estime que cela est nécessaire.

Les décès dus à la drogue en Écosse ont été un scandale constant ces dernières années (Archives PA)

Les chiffres publiés la semaine dernière ont révélé la plus forte baisse des décès dus à la drogue jamais enregistrée en Écosse, avec des données montrant un total de 1 051 décès dus à l’abus de drogues en 2022, soit une baisse de 279 par rapport à l’année précédente.

Mais si le nombre de décès liés à l’abus de drogues est désormais au plus bas depuis 2017, le rapport officiel indique clairement que le taux de décès est toujours « beaucoup plus élevé » qu’il ne l’était au début de l’enregistrement des données en 1996.

Les députés ont déclaré que le projet pilote de cette initiative audacieuse « doit être évalué afin d’établir une base de données fiables sur l’utilité d’un centre de consommation sûr au Royaume-Uni ».

En réponse à la recommandation sur les salles de consommation, le gouvernement Sunak a insisté sur le fait qu’« il n’existe aucun moyen sûr de consommer des drogues illégales » et qu’il n’a « pas l’intention d’envisager » cette idée.

En outre, les députés ont déclaré que des services de contrôle des drogues sur place lors d’événements temporaires comme les festivals de musique et dans l’économie nocturne devraient être déployés, recommandant que le ministère de l’Intérieur « établisse un système de licence dédié pour le contrôle des drogues lors de tels événements avant le début de l’année. la saison des festivals de l’été 2024 ».

La députée travailliste Diana Johnson dirige la commission des affaires intérieures (PENNSYLVANIE)

Le rapport indiquait que les classifications existantes des substances contrôlées devraient être examinées par le Conseil consultatif sur l’abus de drogues (ACMD) afin de garantir qu’elles reflètent avec précision le risque de préjudice, avec des examens supplémentaires tous les 10 ans.

Tout en saluant l’engagement de la stratégie antidrogue sur 10 ans à s’attaquer aux frontières entre comtés, la commission a déclaré que le gouvernement peut « aller plus loin pour empêcher les enfants et les jeunes d’être exploités ».

La présidente du comité, Dame Diana Johnson, a déclaré : « Le système de justice pénale devra continuer à faire tout ce qu’il peut pour démanteler les gangs criminels qui dirigent le commerce des drogues illicites. Cependant, il doit également reconnaître que de nombreux enfants et jeunes impliqués ont besoin d’être soutenus pour s’échapper et non punis pour leur implication. »

Elle a ajouté : « Fondamentalement, nous devons mettre en place les interventions appropriées pour aider les gens à se libérer des terribles cycles de dépendance et de criminalité que la toxicomanie peut engendrer. Tenter simplement de supprimer les drogues de la vie des gens n’a pas fonctionné.»

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Il n’existe aucun moyen sûr de consommer des drogues illégales, qui détruisent des vies, ruinent des familles et endommagent les communautés, et nous n’avons pas l’intention d’envisager cette possibilité. »

L’Association des commissaires de police et de criminalité (APCC) a déclaré que de nombreux commissaires ne se sentiraient cependant pas en mesure de soutenir les approches qu’ils considèrent comme facilitant la consommation de drogues illégales, telles que les salles de consommation de drogues et les tests de pilules, et qu’ils soutiennent donc l’actuelle loi légale. position ».