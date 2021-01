Les législateurs de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen ont adopté mercredi le rapport sur le nouveau plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire avec 66 voix pour, 6 contre et 7 abstentions.

L’objectif principal du plan, qui est l’un des principaux blocs du Green Deal européen, est de transformer l’actuelle économie «prendre-faire-disposer» en une économie circulaire, qui consisterait principalement à prévenir le gaspillage et à réduire la consommation d’énergie et l’utilisation des ressources. Les produits doivent être fabriqués de manière à réduire les déchets, la pollution et les substances nocives, tout en protégeant la santé humaine.

Les députés ont appelé à des objectifs européens contraignants pour 2030 basés sur la science pour l’utilisation des matériaux et l’empreinte de la consommation qui couvriraient les cycles de vie de toutes les catégories de produits existant sur le marché de l’UE.

La commission de l’environnement du Parlement demande également à la Commission de proposer des objectifs contraignants par produit et / ou par secteur pour le contenu recyclé. Suite à cette demande, les députés insistent sur le fait qu’une nouvelle législation devrait être mise en place en 2021 pour élargir le champ d’application de la directive sur l’écoconception afin d’inclure les produits non liés à l’énergie. Ces nouvelles directives seraient mises en œuvre dans l’espoir d’établir de nouveaux principes de durabilité horizontaux et des normes spécifiques aux produits.

«La transition vers une économie circulaire est une opportunité économique pour l’Europe que nous devons saisir», a déclaré le rapporteur néerlandais du groupe Renew Europe, Jan Huitema. Il a ajouté que façonner une société sans déchets «créera des emplois et de la croissance économique et nous rapprochera de nos objectifs climatiques: c’est un gagnant-gagnant».

Le vote sur le rapport aura lieu au cours de la séance plénière de février.